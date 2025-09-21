Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

7 đài khí tượng quốc tế dự báo bão Ragasa đi vào Việt Nam

Phan Hậu
Phan Hậu
21/09/2025 12:01 GMT+7

7 đài khí tượng thủy văn quốc tế đều có chung nhận định, cơn bão Ragasa sẽ đi vào đất liền Việt Nam sau 5 ngày nữa.

Theo một chuyên gia ngành khí tượng thủy văn cho biết, cập nhật đến 9 giờ sáng 21.9, 7 đài khí thủy văn trong khu vực và quốc tế gồm: Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Philippines, Hàn Quốc đều có chung nhận định, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong ngày 26.9.

7 đài khí tượng quốc tế dự báo bão Ragasa đi vào Việt Nam- Ảnh 1.

7 đài khí tượng thủy văn quốc tế dự báo bão Ragasa đi vào đất liền Việt Nam

ẢNH: FACEBOOK THỜI TIẾT VIỆT NAM

Còn theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão Ragasa ở khoảng 17,9 độ vĩ bắc và 127,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 150 - 166 km/giờ, giật cấp 17. 

Hiện nay, bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo trong ngày 23.9, bão Ragasa đi vào Biển Đông với cường độ siêu bão, gió mạnh cấp 16 - 17.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định có 2 khả năng xảy ra khi bão Ragasa đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

Cụ thể, bão Ragasa sẽ đi vào ven biển đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi di chuyển qua bán đảo Lôi Châu sau đó tiếp tục ảnh hưởng vào các tỉnh miền Bắc nước ta. Ở kịch bản này, cường độ bão Ragasa sẽ suy yếu đáng kể khi có ma sát với đất liền.

Khi vào Biển Đông, nếu bão Ragasa di chuyển chủ đạo theo hướng tây thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam với cường độ gió mạnh, kèm theo mưa lớn.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận phía bắc đang có một khối không khí lạnh có khả năng tác động làm thay đổi hướng di chuyển của bão.

Dự báo từ ngày 25 - 27.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Ragasa, khu vực ven biển Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có gió mạnh và mưa lớn xảy ra trên rộng.

Bão Ragasa mạnh cấp 14, đi vào Biển Đông có thể ‘đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn’

Cảnh báo "rủi ro rất lớn" trong bão Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ ngày 22.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14. Riêng vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) ở vùng biển bắc Biển Đông, với cường độ gió bão rất mạnh có thể đánh đắm tàu, thuyền trọng tải lớn. Theo đó, tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển bắc Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, giông lốc, sóng lớn ảnh hưởng từ cơn bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông 'có thể đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn'

Siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông 'có thể đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn'

Bão Ragasa đã mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 và sẽ đi vào Biển Đông rạng sáng 24.9 với cường độ 'siêu bão', gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, có thể đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn.

