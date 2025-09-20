Bão Ragasa mạnh lên cấp 10, TP.Huế - Lâm Đồng mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới

Cập nhật mới nhất về cơn bão Ragasa đang hoạt động gần Biển Đông, theo thông tin từ các đài khí tượng thủy văn quốc tế, lúc 7 giờ ngày 20.9, cường độ bão ở cấp 10, giật cấp 12, đã mạnh lên 1 cấp so với ngày 19.9. Tâm bão Ragasa ở vị trí vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 130,1 độ kinh đông và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đường đi của cơn bão Ragasa ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19 giờ hôm nay, bão Ragasa tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 13 và ở vị trí cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 680 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều và đêm 22.9 vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Dự báo từ ngày 23.9 khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.



Hiện nay, các đài khí tượng thủy văn của Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản đều dự báo, bão Ragasa sẽ mạnh lên siêu bão khi tiến vào Biển Đông trong ngày 23.9. Đây sẽ là cơn bão số 9, siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Mưa lớn từ TP.Huế - Lâm Đồng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoạt động của gió đông trên cao mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, trong đêm 19.9 và sáng sớm nay 20.9, khu vực từ TP.Huế - Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 ngày 19.9 giờ đến 3 giờ ngày 20.9 có nơi trên 70 mm như: trạm Trà Kót (TP.Đà Nẵng) là 90,8 mm; trạm Bình Mỹ (Quảng Ngãi) là 99,4 mm; trạm Long Sơn (Quảng Ngãi) là 76 mm…

Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, từ Quảng Trị - Gia Lai có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn lượng mưa trên 60 mm/3 giờ.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Ragasa còn cách xa Biển Đông nhưng trong hôm nay nhiều vùng biển sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết xấu, nguy hiểm cho các tàu thuyền.

Dự báo vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, giữa Biển Đông có mưa rào và giông; ở nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa lớn và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

