Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Ragasa mạnh lên cấp 10, TP.Huế - Lâm Đồng mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới

Phan Hậu
Phan Hậu
20/09/2025 07:20 GMT+7

Cơn bão Ragasa mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 và dự báo tiếp tục mạnh lên siêu bão khi đi vào Biển Đông. Dự báo thời tiết hôm nay 20.9, TP.Huế - Lâm Đồng có mưa lớn.

Cập nhật mới nhất về cơn bão Ragasa đang hoạt động gần Biển Đông, theo thông tin từ các đài khí tượng thủy văn quốc tế, lúc 7 giờ ngày 20.9, cường độ bão ở cấp 10, giật cấp 12, đã mạnh lên 1 cấp so với ngày 19.9. Tâm bão Ragasa ở vị trí vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 130,1 độ kinh đông và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão Ragasa mạnh lên cấp 10, TP.Huế - Lâm Đồng mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của cơn bão Ragasa

ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19 giờ hôm nay, bão Ragasa tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 13 và ở vị trí cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 680 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều và đêm 22.9 vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Dự báo từ ngày 23.9 khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14 - 16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Hiện nay, các đài khí tượng thủy văn của Việt Nam, Hồng Kông, Nhật Bản đều dự báo, bão Ragasa sẽ mạnh lên siêu bão khi tiến vào Biển Đông trong ngày 23.9. Đây sẽ là cơn bão số 9, siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Mưa lớn từ TP.Huế - Lâm Đồng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoạt động của gió đông trên cao mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, trong đêm 19.9 và sáng sớm nay 20.9, khu vực từ TP.Huế - Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 ngày 19.9 giờ đến 3 giờ ngày 20.9 có nơi trên 70 mm như: trạm Trà Kót (TP.Đà Nẵng) là 90,8 mm; trạm Bình Mỹ (Quảng Ngãi) là 99,4 mm; trạm Long Sơn (Quảng Ngãi) là 76 mm… 

Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, từ Quảng Trị - Gia Lai có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn lượng mưa trên 60 mm/3 giờ.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Ragasa còn cách xa Biển Đông nhưng trong hôm nay nhiều vùng biển sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết xấu, nguy hiểm cho các tàu thuyền.

Dự báo vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, giữa Biển Đông có mưa rào và giông; ở nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa lớn và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Bão Ragasa đang hướng vào Biển Đông, miền Bắc hứng 2 đợt mưa lớn

Bão Ragasa đang hướng vào Biển Đông, miền Bắc hứng 2 đợt mưa lớn

Cơn bão Rasaga đang di chuyển hướng vào Biển Đông, sẽ trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Dự báo các tỉnh miền Bắc liên tiếp hứng 2 đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8, bão số 9.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Ragasa Bão số 9 siêu bão mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận