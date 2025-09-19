Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Ragasa đang hướng vào Biển Đông, miền Bắc hứng 2 đợt mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
19/09/2025 11:55 GMT+7

Cơn bão Rasaga đang di chuyển hướng vào Biển Đông, sẽ trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Dự báo các tỉnh miền Bắc liên tiếp hứng 2 đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8, bão số 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 19.9, bão Rasaga đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines. Lúc 7 giờ, tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000 km về phía đông. 

- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Rasaga

ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày mai 20.9, bão Rasaga có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 11.

Đến 7 giờ ngày 21.9, tâm bão ở vị trí 18,3 độ vĩ bắc và 128,2 độ kinh đông và tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10 km/giờ, mạnh lên cấp 12 - cấp 13, giật cấp 16. Dự báo đến 7 giờ ngày 22.9, bão Rasaga có thể mạnh lên cấp 14 - cấp 15, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Rasaga, từ chiều và đêm 22.9, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9.

Dự báo từ ngày 23.9, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Rasaga với cường độ rất mạnh, cấp 14 - cấp 16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Rasaga sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Ngoài ra, từ giữa tuần sau, khoảng ngày 24 - 25.9 trở đi, hoàn lưu bão Rasaga sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ cơn bão số 8 đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong ngày 22 - 23, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Bão số 8 (Mitag) giật cấp 11, gây mưa lớn ở Việt Nam

