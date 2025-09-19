Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lớn ở Việt Nam

Phan Hậu
Phan Hậu
19/09/2025 07:30 GMT+7

Dự báo trong hôm nay 19.9, bão số 8 đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng hoàn lưu sau bão sẽ gây ra mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 19.9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 116,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía đông đông nam.

Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lớn ở Việt Nam- Ảnh 1.

Dự báo hoàn lưu bão số 8 sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc

ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão số 8 đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ hôm nay, bão số 8 sẽ nằm trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó đi vào đất liền rồi suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông trong hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5 m. Biển động rất mạnh. 

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, hoàn lưu bão số 8 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc trong ngày 22 - 23.9.

Ven biển miền Bắc mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 19.9, ven biển miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn lượng mưa trên 60 mm/3 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 100 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 80 mm/3 giờ.

Chiều và tối nay, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 60 mm/3giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tin liên quan

Bão số 8 ảnh hưởng ra sao đến thời tiết Việt Nam?

Bão số 8 ảnh hưởng ra sao đến thời tiết Việt Nam?

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 8, dự báo đi vào đất liền Trung Quốc nhưng sẽ có ảnh hưởng, tác động đến thời tiết trên biển và đất liền Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 8 mưa lớn lũ quét sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận