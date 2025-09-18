Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước

Chí Nhân
Chí Nhân
18/09/2025 17:56 GMT+7

Chiều nay, do ảnh hưởng bão số 8 trên Biển Đông, đúng vào giờ tan tầm người dân TP.HCM hứng trận mưa lớn như trút nước. Mưa lớn cũng xuất hiện trên diện rộng khắp Nam bộ.

Cuối giờ chiều nay (18.9), mây giông bắt đầu xuất hiện dày đặc trên bầu trời TP.HCM. Mưa lớn ở khu vực Nhà Bè và Q.7 (cũ) sau mở rộng về trung tâm thành phố, kèm theo giông, sét và gió giật mạnh. Mưa kéo dài khiến người dân gặp khó khăn sau giờ tan ca, loạt tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng và xuất hiện tình trạng ngập úng ở một số khu vực.

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước- Ảnh 1.

TP.HCM mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước- Ảnh 2.

Mưa xuất hiện đúng vào giờ tan ca khiến nhiều người gặp khó khăn trên đường về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước- Ảnh 3.

Mưa trắng trời xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM và khắp Nam bộ

ẢNH: PHẠM HỮU

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trên khu vực bắc Biển Đông và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ. Dự báo trong 24 giờ tới, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khắp Nam bộ với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị và công nghiệp, ven sông, kênh rạch.

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước- Ảnh 4.

Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ tới từ 50 - 100 mm

NGUỒN: VNDMS

Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước- Ảnh 5.

Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong chiều tối và đêm nay, sau ngày 19.9 sẽ thu hẹp dần khi bão số 8 suy yếu

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày 19.9, sau đó sẽ thu hẹp dần về lượng và diện do bão số 8 đi về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần.



Tin liên quan

Khả năng hình thành bão trên Biển Đông trong hôm nay

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và đang mạnh lên thành bão trong hôm nay, có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn TP.HCM mưa lớn bão số 8 Mưa giông Lượng mưa
