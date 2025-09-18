Ảnh hưởng bão số 8, TP.HCM mưa lớn như trút nước

Cuối giờ chiều nay (18.9), mây giông bắt đầu xuất hiện dày đặc trên bầu trời TP.HCM. Mưa lớn ở khu vực Nhà Bè và Q.7 (cũ) sau mở rộng về trung tâm thành phố, kèm theo giông, sét và gió giật mạnh. Mưa kéo dài khiến người dân gặp khó khăn sau giờ tan ca, loạt tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng và xuất hiện tình trạng ngập úng ở một số khu vực.



TP.HCM mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8 ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa xuất hiện đúng vào giờ tan ca khiến nhiều người gặp khó khăn trên đường về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa trắng trời xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM và khắp Nam bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8, tên quốc tế là Mitag

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trên khu vực bắc Biển Đông và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ. Dự báo trong 24 giờ tới, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khắp Nam bộ với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị và công nghiệp, ven sông, kênh rạch.

Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ tới từ 50 - 100 mm NGUỒN: VNDMS

Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong chiều tối và đêm nay, sau ngày 19.9 sẽ thu hẹp dần khi bão số 8 suy yếu ẢNH: CHÍ NHÂN

Đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày 19.9, sau đó sẽ thu hẹp dần về lượng và diện do bão số 8 đi về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần.







