Vùng áp thấp sẽ mạnh lên áp thấp nhiệt đới, mưa lớn nhiều nơi

Dự báo thời tiết hôm nay 16.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, giông mạnh trên nhiều vùng biển.

Vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa lớn và giông mạnh ở nhiều vùng biển ẢNH MINH HỌA: NCHMF

Lúc 1 giờ ngày 16.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 - 13,5 độ vĩ bắc và 115,5 - 116,5 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp sẽ gây mưa giông trên nhiều vùng biển.

Cụ thể, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao trên 2 m.

Mưa lớn khắp cả nước

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 15.9 và sáng sớm nay, vùng núi Bắc bộ, Nghệ An, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15.9 đến 3 giờ ngày 16.9 nhiều nơi trên 80 mm như: trạm Nấm Dẩn (Tuyên Quang) là 198 mm; trạm Tả Củ Tỷ (Lào Cai) là 105 mm; trạm Tân Thanh (Lâm Đồng) là 95,4 mm; trạm Cư Kbang (Đắk Lắk) là 83,8 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, vùng núi, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Chiều và đêm nay, từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa giông rải rác, lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.