Hôm nay khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Chí Nhân
16/09/2025 06:55 GMT+7

Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hôm nay có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa giông và sóng to gió lớn trên biển và cả trên đất liền.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày hôm nay 16.9 nên nhiều khu vực trên đất liền nước ta có khả năng xuất hiện giông sét, mưa lớn diện rộng.

Hôm nay khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông - Ảnh 1.

Vùng áp thấp trên Biển Đông hôm nay có khả thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

ẢNH: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hồi 1 giờ ngày 16.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trên đất liền đêm qua và sáng sớm nay (16.9), ở khu vực vùng núi Bắc bộ, Nghệ An, khu vực Tây nguyên và Nam bộ cục bộ có mưa to đến rất to như tại Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 198 mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 105 mm, Tân Thanh (Lâm Đồng) 95,4 mm, Cư Kbang (Đắk Lắk) 83,8 mm…

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 16.9, ở vùng núi, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác 10 - 30 mm, cục bộ mưa to trên 60mm tập trung vào sáng và đêm.

Các khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm; mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Cảnh báo trong mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc; ngập úng tại vùng trũng, thấp.

