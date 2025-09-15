Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Cảnh báo về vùng áp thấp mới trên Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
15/09/2025 16:44 GMT+7

Vùng áp thấp trên Biển Đông gây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3m; trên đất liền nhiều nơi có mưa lớn.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp mới hình thành trên Biển Đông, nên thời tiết trên biển và đất liền nước ta có mưa giông trong chiều tối nay 15.9, kéo dài một vài ngày tới.

Cảnh báo về vùng áp thấp mới trên Biển Đông - Ảnh 1.

Trên Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, gây thời tiết xấu trên biển và cả đất liền nước ta

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông nối với một vùng áp thấp. Lúc 13 giờ hôm nay, vùng áp thấp ở vị trí khoảng 12,5 - 13,5 độ vĩ bắc và 118 - 119 độ kinh đông, khiến vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao trên 2m. Vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3m biển động.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 15.9 đến sáng 16.9, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực từ TP.Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.

