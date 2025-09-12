Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hôm nay mưa giông có khả năng xuất hiện từ trưa

Chí Nhân
Chí Nhân
12/09/2025 13:57 GMT+7

Rãnh áp thấp qua Nam bộ và nam Biển Đông hoạt động mạnh dần, kết hợp cùng vùng hội tụ gió gây mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ; mưa giông có thể tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ kết hợp với hội tụ gió ngay trên miền Đông, phát triển mạnh từ tầng thấp lên đến tầng cao đã gây mưa gia tăng ở khu vực. Mưa giông có khả năng xuất hiện từ trưa ở nhiều nơi, bắt đầu từ các khu vực miền Tây.

Hôm nay mưa giông có khả năng xuất hiện từ trưa - Ảnh 1.

Hôm nay mưa giông, sét có thể xuất hiện từ trưa trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây

ẢNH: PHẠM HỮU

Xu thế rãnh áp thấp qua Nam bộ và nam Biển Đông hoạt động mạnh dần lên, kết hợp cùng vùng hội tụ gió ngay trên khu vực còn duy trì. Thời tiết Nam bộ phổ biến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Mưa đến sớm từ trưa, bắt đầu ở khu vực các tỉnh ven biển phía đông và vùng bán đảo Cà Mau. 

Nhiều nơi ở miền Tây có khả năng tiếp tục xảy ra mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 30 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trong 3 ngày tới, thời tiết Nam bộ phổ biến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; mưa giông xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị. 

Trong ngày hôm qua, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM như: Phạm Văn Cội lượng mưa lên đến 170mm, An Phú gần 100mm, Bình Chánh 89mm; trên khu vực Nam bộ, lượng mưa lớn cũng ghi nhận được ở nhiều nơi như: Đức Hòa (Tây Ninh) 99mm, Gò Quao (An Giang) 76mm, Giá Rai (Cà Mau) 63mm…

Tin liên quan

Chiều nay TP.HCM xuất hiện mây giông, sấm sét liên tục vì sao?

Chiều nay TP.HCM xuất hiện mây giông, sấm sét liên tục vì sao?

Chiều nay 11.9, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ xuất hiện mây giông, sấm sét liên tục có khả năng xuất hiện mưa lớn. Dự báo mưa giông tiếp tục phát triển trong những ngày tới.

La Nina đang quay trở lại nhưng nhiệt độ vẫn cao

Khám phá thêm chủ đề

Mưa giông mưa lớn rãnh áp thấp thời tiết TP.HCM mưa to
