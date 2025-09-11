La Nina đang quay trở lại nhưng nhiệt độ vẫn cao

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết: Hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính từ tháng 3.2025 và từ tháng 9 trở đi đang nghiêng về pha lạnh La Nina. Theo dự báo mới nhất, có 55% khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức La Niña trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025.

La Nina đang quay trở lại ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 12 năm 2025, khả năng xảy ra hiện tượng La Nina tăng lên khoảng 60%.

Tuy nhiên, bất chấp ảnh hưởng làm mát tạm thời của La Nina, nhiệt độ dự kiến vẫn sẽ cao hơn mức trung bình ở phần lớn các khu vực trên thế giới. Nguyên nhân, đây là đợt La Nina có cường độ nhẹ và xuất hiện trong thời gian ngắn, sau đó sẽ quay lại trạng thái trung tính. Trong khi đó, nhiệt độ toàn cầu đang trong xu hướng gia tăng vì các hoạt động kinh tế xã hội.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết, dự báo theo mùa về El Nino hay La Nina cùng những tác động liên quan đến thời tiết là công cụ thông tin khí hậu quan trọng vì nó cho thấy xu hướng khí hậu trong một giai đoạn dài để định hướng các hành động chuẩn bị và ứng phó.

Triều cường ‘nuốt’ đường Trần Xuân Soạn, người dân TP.HCM bì bõm giờ tan tầm

Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 9 có khả năng xuất hiện 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có khả năng có một cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tổng lượng mưa ở các khu vực vực trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.