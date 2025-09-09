Bão tan, thời tiết TP.HCM những ngày tới thế nào?

Trong hôm nay 9.9, thời tiết TP.HCM phổ biến nắng ráo, chiều tối có mưa giông nhưng lượng và diện giảm so với hôm trước. Thời tiết sáng nắng chiều mưa sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11 - 12.9.

Thời tiết TP.HCM giảm mưa, nắng ấm gia tăng trong vài ngày tới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, chiều tối qua, mưa giông phát triển trên diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ. Một số nơi ghi nhận lượng mưa to như tại trạm Nhà Bè lên đến 88,8 mm, Cát Lái là 51 mm, Long Thành (Đồng Nai) 59,6 mm, Giồng Riềng (An Giang) là 67,2 mm...

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Nguyên nhân chính gây mưa lớn là do tác động bởi hoàn lưu bão số 7 gây nhiễu động mạnh trong khí quyển, cộng với hội tụ từ gió tây nam, độ ẩm trong không khí cao, dẫn tới mưa giông kéo dài vào chiều tối.

Xu thế trong hôm nay và 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ nâng trục nâng dần lên phía bắc và suy yếu. Gió mùa tây nam có cường độ giảm dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua nam Biển Đông nâng trục lên phía bắc qua Nam bộ. Điều này chi phối thời tiết Nam bộ, phổ biến mây thay đổi, ngày nắng. Trưa, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to nhưng so với ngày hôm trước mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 - 34 độ C.

Tại TP.HCM, phổ biến trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm nhẹ, cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C.

Khoảng ngày 11.9, khả năng thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ, thời tiết Nam Bộ mưa gia tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to gây ngập ở những vùng trũng, thấp.