Kinh tế Kinh tế xanh

Cảnh báo ngập ở ĐBSCL do lũ kết hợp triều cường

Chí Nhân
Chí Nhân
07/09/2025 11:06 GMT+7

Trong những ngày tới, nước đầu nguồn sông Cửu Long gia tăng do lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về nhiều kết hợp với triều cường cao có khả năng gây ngập cho một số vùng trũng thấp ở ĐBSCL.

Trong những ngày tới, một số nơi ở ĐBSCL, đặc biệt vùng bán đảo Cà Mau, có khả năng ngập do mưa lớn, kết hợp triều cường và nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên cao. Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết, trên khu vực hạ lưu sông Mekong, do ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam hoạt động mạnh, nhất là hoàn lưu cơn bão số 5 và số 6 trên Biển Đông, gây mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 75 - 300 mm. Điều này khiến mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) trong tuần qua có xu thế tăng mạnh, ở mức khá cao so với cùng kỳ năm trước và các năm điển hình như 2011, 2015.

Cảnh báo ngập ở ĐBSCL do lũ kết hợp triều cường- Ảnh 1.

Lũ đầu nguồn về kết hợp triều cường cao gây nguy cơ ngập úng một số nơi ở ĐBSCL

ẢNH: CÔNG HÂN

Ngược lại, ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, do những ngày đầu tháng 8 lượng nước từ thượng nguồn giảm và ảnh hưởng của thủy triều nên mực nước ở Tân Châu và Châu Đốc khá thấp so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trong những ngày tới, nước lũ đầu nguồn về tăng khá mạnh kết hợp đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch nên mực nước trên sông Tiền và sông Hậu sẽ tăng. Tuy nhiên, mực nước lũ không quá cao nên ít có khả năng ảnh hưởng tới các vùng sản xuất trong những khu vực có đê bao kiểm soát lũ nhưng một số khu vực thấp trũng trên vùng bán đảo Cà Mau, chẳng hạn vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực Quản Lộ - Phụng Hiệp... có thể xảy ra ngập úng cục bộ bởi mưa lớn kết hợp triều cường. Dự báo, mực nước một số trạm ở khu vực trên nhiều ngày tới vượt mức báo động 3. Vì vậy, các địa phương cần đề phòng ngập úng trong những ngày tới.

SIWRP cảnh báo: Tình hình thời tiết diễn biến ngày càng bất thường. Theo nhận định của các tổ chức trong và ngoài nước, từ nay đến cuối mùa lũ còn xuất hiện khá nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có nguy cơ gây mưa lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mekong. Vì thế, kiến nghị các địa phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo thời tiết và thủy văn.

Liên quan đến sự bất thường của thời tiết, bản tin của MDM (Dự án giám sát hoạt động các đập thủy điện sông Mekong) cho biết: Ngay cả khi không tính đến tác động của các đập thủy điện ở thượng nguồn, dòng chảy sông Mekong trong tháng 8 (Chiang Saen ở Thái Lan và Stung Treng tại Campuchia) vẫn thấp hơn mức bình thường. Đáng chú ý, trong tháng 8, khu vực chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão mạnh nhưng lượng mưa thực tế lại thấp hơn mức bình thường các năm trước. Tương tự, các con đập trong toàn lưu vực cũng tích trữ ít nước hơn so với những tháng trước, cơ bản đã tích đủ nước. Điều này cho thấy, ngoài khu vực trung tâm của lưu vực sông Mekong thì ở thượng và hạ lưu dòng sông này đang trong tình trạng khô hạn hơn so với bình thường.

Từ chiều nay kéo dài những ngày tới, người dân TP.HCM cần lưu ý phòng tránh hiện tượng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập vào chiều tối.

