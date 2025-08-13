Nắng nóng xô đổ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại châu Âu

Tại khu vực tây nam nước Pháp, nhiệt độ tại các thành phố Angouleme, Bergerac, Bordeaux, Saint-Emilion và Saint-Girons ghi nhận mức cao kỷ lục vào ngày 11.8, với mức nhiệt từ 39,8 - 43,1 độ C.

Người phụ nữ ngâm mình tại đài phun nước ở thành phố Bordeaux, Pháp ngày 12.8 ẢNH: REUTERS

Trẻ em chơi ở đài phun nước tại thành phố Calais, Pháp ngày 12.8 ẢNH: AFP

Ở Croatia, nhiệt độ kỷ lục được thiết lập ở 2 thành phố Sibenik (39,5 độ C) và Dubrovnik (38,9 độ C). Trong khi đó, các đám cháy rừng lớn hoành hành dọc theo bờ biển Croatia và đã ảnh hưởng các quốc gia lân cận ở vùng Balkan.

Mảng rừng bị thiêu rụi tại thị trấn Krilo Jesenice, Croatia ngày 11.8 ẢNH: REUTERS

Tại Ý, 16 trong số 27 thành phố lớn được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nhiệt và đã ghi nhận trường hợp một bé trai 4 tuổi tử vong do say nắng. Trong khi ở Tây Ban Nha, mức nhiệt không phá vỡ nhiều kỷ lục nhưng vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Người phát ngôn Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (Aemet) Jose Camacho cho biết: “Đặc điểm chính của đợt nắng nóng lần này không phải cường độ, mà là thời gian và phạm vi ảnh hưởng. Dù vậy, nhiệt độ nhìn chung vẫn rất cao”.

Bãi biển tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha ngày 6.8 ẢNH: REUTERS

Du khách bơi tại sông Seine ở thủ đô Paris, Pháp ngày 11.8 ẢNH: AFP

Bà Lauriane Batte, nhà khoa học tại Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France) đồng quan điểm phạm vi địa lý của đợt nắng nóng rất đáng kể. Bà cho biết kể từ năm 1947, tại Pháp đã xuất hiện 51 đợt sóng nhiệt và một nửa trong số đó xảy ra trong vòng 15 năm qua.

“Đó rõ ràng là dấu hiệu cho thấy khí hậu đã ấm lên”, bà Batte nói.

Trước đó, tại Bắc Âu từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 cũng ghi nhận đợt nắng nóng, với nhiệt độ chưa từng có ghi nhận ở Vòng Bắc Cực, với hơn 30 độ C.

Camera đo nhiệt xung quanh quảng trường Omonia ở thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 23.7 cho thấy nhiều khu vực có nền nhiệt cao (màu đỏ) ẢNH: REUTERS

Thời tiết nóng bức trên khắp châu Âu đã làm khô héo thảm thực vật và tạo điều kiện cho cháy rừng lan rộng hơn. Theo dữ liệu được công bố hôm 12.8, cháy rừng ở châu Âu đã thiêu rụi hơn 400.000 ha đất tính đến thời điểm này trong năm, cao hơn 87% so với mức trung bình cùng kỳ trong 20 năm qua.

Trực thăng thả nước dập lửa cháy rừng ở thủ đô Podgorica của Montenegro ngày 11.8 ẢNH: REUTERS

Nóng bức khiến hàng chục nghìn người ở châu Âu thiệt mạng mỗi năm. Đài CBS News năm ngoái đưa tin có hơn 47.000 người chết tại châu Âu liên quan nắng nóng trong năm 2023. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 8.2024 cảnh báo có tới 175.000 người tử vong mỗi năm ở châu Âu liên quan nắng nóng.