Bắc Âu hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có

Một trạm thời tiết ở khu vực phía bắc Na Uy ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trong 13 ngày vào tháng 7, trong khi Phần Lan đã có 3 tuần liên tiếp ghi nhận mức nhiệt 30 độ C, The Guardian đưa tin ngày 2.8.

Các nhà khoa học cho biết kể từ năm 1961, đây là chuỗi ngày dài nhất mà các nước ở Bắc Âu ghi nhận mức nhiệt trên 30 độ C.

Nhiệt kế tại thành phố Rovaniemi, Phần Lan đo được mức nhiệt 31 độ C vào ngày 15.7 ẢNH: REUTERS

"Đợt nắng nóng chưa từng có thực sự đang diễn ra với cường độ tối đa", nhà khoa học khí hậu Mika Rantanen, tại Viện Khí tượng Phần Lan, viết trên mạng xã hội hôm 31.7.

Tại Thụy Điển, các nhà khí tượng học cho biết đợt nắng nóng kéo dài được ghi nhận tại một số trạm ở phía bắc đất nước. Trạm thời tiết ở thành phố Haparanda đo được nhiệt độ từ 25 độ C trở lên trong 14 ngày liên tiếp. Tại 2 thành phố Jokkmokk và Lappland cũng ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài 15 ngày.

"Để có khoảng thời gian nóng dài hơn đo được ở các trạm thời tiết trên, chúng ta phải quay ngược thời gian hơn một thế kỷ", ông Sverker Hellstrom, nhà khoa học tại Viện Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển, cho biết.

Cái nóng gay gắt đã quét qua Bắc Âu vào giữa tháng 7, do khối nước nóng ngoài khơi bờ biển phía bắc Na Uy và một vùng áp cao dai dẳng khiến nhiệt độ ở các nước Bắc Âu cao hơn 8 - 10 độ C so với mức trung bình theo mùa. Nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, vốn thích nghi tốt hơn với cái lạnh.

Truyền thông Phần Lan hôm 30.7 cho biết một sân trượt băng đã mở cửa đón những người tránh nóng, sau khi bệnh viện địa phương quá tải. Trong khi đó, một số nông dân lo rằng đàn tuần lộc họ nuôi có thể chết do nắng nóng.

Tình trạng nắng nóng gay gắt tương tự cũng xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới.