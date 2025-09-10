Hôm nay triều cường đạt đỉnh, lo kết hợp mưa lớn

Chiều tối nay và sáng mai 11.9, một số khu vực trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập do triều cường kết hợp mưa lớn cục bộ.

Đợt triều cường rằm tháng 7 đạt đỉnh trong ngày hôm nay kéo dài đến mai, nguy cơ kết hợp mưa lớn gây ngập cục bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, vào sáng nay 10.9, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên hệ thống sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An xấp xỉ mức báo động 2 còn trạm Thủ Dầu Một xấp xỉ báo động 3.



Mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn đang đạt đỉnh và duy trì mức cao trong 1 ngày nữa, sau xuống lại. Đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch sẽ xuất hiện trong ngày 10 - 11.9; tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,52 - 1,57m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 2 còn tại Thủ Dầu Một từ 1,63 - 1,68m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven sông.

TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay

Hiện tại, các hình thái gây mưa giông ở Nam bộ đã suy yếu, trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo ở TP.HCM và Nam bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều tối và đêm mưa vẫn có khả năng mưa vừa mưa lớn cục bộ. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến trong khoảng 31 - 34 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì tiếp trong ngày 11.9, đến ngày 12.9, mưa tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.