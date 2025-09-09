Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài

Khoảng 13 giờ, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi, trong đó khu vực phường Bình Trưng, (TP.HCM) đoạn đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước nghiêm trọng. Đoạn ngập kéo dài khoảng 400 m từ đường Nguyễn Từ Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển sau khoảng 20 phút mưa lớn.

Nơi ngập sâu nhất là phía trước trụ sở Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức. Nơi đây, ngập nước cao đến gần bánh xe máy. Nhiều hộ kinh doanh dường như phải tạm ngừng đón khách vì nước ngập.

Đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM) ngập sau cơn mưa lớn trưa 9.9 ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 13 giờ 30, sau cơn mưa lớn 30 phút, đường Nguyễn Duy Trinh bắt đầu ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm mưa lớn và ngập nước không trùng với giờ tan tầm nên đoạn đường không xảy ra tình trạng kẹt xe, người dân tấp vào lề. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân qua đoạn đường này cũng gặp không ít khó khăn.

TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay

Đến khoảng 14 giờ 30, nước tại đường Nguyễn Duy Trinh bắt đầu rút dần. Lực lượng chức năng cũng có mặt để mở rộng miệng cống, khơi thông dòng chảy.

Trước đó, vào chiều qua (8.9), vào khoảng 16 giờ 30, đường Nguyễn Duy Trinh cũng ngập sâu, kéo dài hơn 1 tiếng đến tận 18 giờ 45 nước vẫn chưa rút hết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ nâng trục chậm dần lên phía bắc và suy yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua nam Biển Đông nâng trục lên phía bắc qua Nam bộ.

Đoạn ngập ở đường này kéo dài khoảng 400 m ẢNH: PHẠM HỮU

Đây là điểm ngập thường xuyên trên đường Nguyễn Duy Trinh mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Vào chiều hôm qua (8.9) con đường này cũng ngập sau trận mưa lớn ẢNH: VÕ HÀ LAM

Trận mưa lớn chiều qua trùng với giờ tan tầm nên nhiều người đi đường gặp nhiều khó khăn ẢNH: VÕ HÀ LAM

Nhân viên thoát nước có mặt tại thời điểm ngập để khơi thông dòng chảy, tránh ngập nước kéo dài ẢNH: VÕ HÀ LAM

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Trưa, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Mưa giảm so với những ngày trước. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: phổ biến trong khoảng 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp ở phía bắc suy yếu và đầy dần lên. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam tiếp tục nâng trục lên phía bắc sau suy yếu và rút ra, đồng thời áp cao cận nhiệt đới nhánh phía bắc lấn tây và hoạt động mạnh trở lại, trục qua Bắc bộ. Khoảng ngày 11.9, khả năng thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ.