Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/09/2025 16:56 GMT+7

Trưa 9.9, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM) ngập nước kéo dài khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 13 giờ, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi, trong đó khu vực phường Bình Trưng, (TP.HCM) đoạn đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước nghiêm trọng. Đoạn ngập kéo dài khoảng 400 m từ đường Nguyễn Từ Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển sau khoảng 20 phút mưa lớn.

Nơi ngập sâu nhất là phía trước trụ sở Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức. Nơi đây, ngập nước cao đến gần bánh xe máy. Nhiều hộ kinh doanh dường như phải tạm ngừng đón khách vì nước ngập.

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM) ngập sau cơn mưa lớn trưa 9.9

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 2.

Khoảng 13 giờ 30, sau cơn mưa lớn 30 phút, đường Nguyễn Duy Trinh bắt đầu ngập

ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm mưa lớn và ngập nước không trùng với giờ tan tầm nên đoạn đường không xảy ra tình trạng kẹt xe, người dân tấp vào lề. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân qua đoạn đường này cũng gặp không ít khó khăn.

TP.HCM mưa lớn diện rộng đầu giờ chiều, nhiều người không kịp trở tay

Đến khoảng 14 giờ 30, nước tại đường Nguyễn Duy Trinh bắt đầu rút dần. Lực lượng chức năng cũng có mặt để mở rộng miệng cống, khơi thông dòng chảy.

Trước đó, vào chiều qua (8.9), vào khoảng 16 giờ 30, đường Nguyễn Duy Trinh cũng ngập sâu, kéo dài hơn 1 tiếng đến tận 18 giờ 45 nước vẫn chưa rút hết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ nâng trục chậm dần lên phía bắc và suy yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua nam Biển Đông nâng trục lên phía bắc qua Nam bộ.

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 3.

Đoạn ngập ở đường này kéo dài khoảng 400 m

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 4.

Đây là điểm ngập thường xuyên trên đường Nguyễn Duy Trinh mỗi khi mưa lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 5.

Vào chiều hôm qua (8.9) con đường này cũng ngập sau trận mưa lớn

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 6.

Trận mưa lớn chiều qua trùng với giờ tan tầm nên nhiều người đi đường gặp nhiều khó khăn

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Mưa lớn giữa trưa ở TP.HCM, đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước kéo dài- Ảnh 7.

Nhân viên thoát nước có mặt tại thời điểm ngập để khơi thông dòng chảy, tránh ngập nước kéo dài

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Trưa, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Mưa giảm so với những ngày trước. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: phổ biến trong khoảng 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp ở phía bắc suy yếu và đầy dần lên. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam tiếp tục nâng trục lên phía bắc sau suy yếu và rút ra, đồng thời áp cao cận nhiệt đới nhánh phía bắc lấn tây và hoạt động mạnh trở lại, trục qua Bắc bộ. Khoảng ngày 11.9, khả năng thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ.

Bão tan, thời tiết TP.HCM những ngày tới thế nào?

Tin liên quan

Thời tiết TP.HCM: Vì sao liên tục có mưa lớn từ giữa trưa?

Thời tiết TP.HCM: Vì sao liên tục có mưa lớn từ giữa trưa?

Hai ngày nay, thời tiết TP.HCM liên tục mưa lớn từ giữa trưa, mưa ngắt quãng đến tối vẫn mưa xối xả, ngập nước nhiều nơi. Vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

ngập nước đường nguyễn duy trinh dự báo thời tiết mưa lớn ở TP.HCM Mưa giông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận