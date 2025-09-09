Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM: Vì sao liên tục có mưa lớn từ giữa trưa?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/09/2025 15:07 GMT+7

Hai ngày nay, thời tiết TP.HCM liên tục mưa lớn từ giữa trưa, mưa ngắt quãng đến tối vẫn mưa xối xả, ngập nước nhiều nơi. Vì sao?

Hôm nay (9.9), sau buổi sáng tiết trời tương đối dễ chịu thì đến giữa trưa, thời tiết TP.HCM nhanh chóng chuyển mây đen, tối sập và mưa lớn sau đó. Đến khoảng 14 giờ, khu vực trung tâm vẫn còn mưa nhỏ, trời nhiều mây.

Trước đó, ngày hôm qua (8.9), nhiều nơi ở TP.HCM có mưa lớn từ giữa trưa. Thậm chí, mưa lớn kéo dài đến giờ tan tầm, buổi tối khiến người dân chật vật di chuyển.

Thời tiết TP.HCM: Vì sao liên tục có mưa lớn từ giữa trưa?- Ảnh 1.

TP.HCM liên tục có mưa lớn từ giữa trưa

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, lượng mưa hôm qua ở một số trạm của TP.HCM như sau: Nhà Bè 88,8 mm, Cát Lái 52,2 mm, Củ Chi 40,2 mm, Bình Chánh 35,4 mm...

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nguyên nhân thời tiết TP.HCM mưa lớn hôm qua là do tác động bởi hoàn lưu phía xa cơn bão số 7, bão đi vào đất liền, gặp lớp ma sát bề mặt (đồi núi, công trình, cây cối...) tính chất mặt đệm khác so với bão khi ở trên biển.

Từ đây, tạo ra chênh lệch áp suất, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển, cộng với hội tụ từ gió tây nam, độ ẩm trong không khí cao, dẫn tới mưa giông kéo dài buổi chiều, mưa không dồn dập, nhưng lượng mưa khá, kéo dài.

Thời tiết TP.HCM mưa lớn đến khi nào?

Sáng nay, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 27oC, độ ẩm 89%, trời có gió nhẹ.

Ông Lê Đình Quyết thông tin, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ nâng trục chậm dần lên phía bắc và suy yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua nam Biển Đông nâng trục lên phía bắc qua Nam bộ.

Thời tiết TP.HCM: Vì sao liên tục có mưa lớn từ giữa trưa?- Ảnh 2.

Sau cơn mưa, trời tối sầm từ khoảng 14 giờ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Trưa, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Mưa giảm so với những ngày trước. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: phổ biến trong khoảng 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở TP.HCM là 32oC vào khoảng từ 13 - 14 giờ, gió tây nam cấp 2 - 3. Riêng khu Cần Giờ và Bà Rịa, Vũng Tàu có gió tây nam cấp 3 - 4.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp ở phía bắc suy yếu và đầy dần lên. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam tiếp tục nâng trục lên phía bắc sau suy yếu và rút ra, đồng thời áp cao cận nhiệt đới nhánh phía bắc lấn tây và hoạt động mạnh trở lại, trục qua Bắc bộ. Khoảng ngày 11.9, khả năng thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng. Ngày 10.9, mưa giông xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn. Từ ngày 11.9, mưa gia tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp.


Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
