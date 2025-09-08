Dự báo thời tiết TP.HCM: Cả tuần có mưa lớn vào chiều tối

Từ khoảng 12 giờ trưa nay 8.9, thời tiết TP.HCM bất ngờ có mưa lớn ở nhiều nơi như: phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi Trung, phường Gia Định...

Ít phút sau đó, giông gió, mây đen mở rộng, mưa lớn xuất hiện ở các tuyến đường trung tâm như: Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng...

Thời tiết TP.HCM có mưa lớn từ trưa nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, do mưa giông đến sớm nên từ trưa nay, nhiệt độ lúc 13 giờ giảm từ 1 - 6oC so với hôm qua.

Trước đó, 24 giờ qua, thời tiết TP.HCM nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất 24 giờ qua ở TP.HCM dao động từ 31,5 - 32,1oC. Nhiệt độ tại trạm Tân Sơn Nhất cao nhất 31oC (giảm 2oC so với hôm trước), độ ẩm thấp nhất 71%, độ ẩm cao nhất 94%, gió tây đến tây nam 2 - 5 m/giây.

Mưa lớn ngay giữa trưa ở phường Bình Thạnh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hôm nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây buổi sáng, có lúc trời vỡ mây, nắng diễn ra gián đoạn. Nhiệt độ vào lúc 13 giờ dao động 25 - 30oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất tính tới 14 giờ chiều nay là 31oC, độ ẩm thấp nhất 71%, gió tây 5 - 9 m/giây.

Theo ông Lê Đình Quyết, 24 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới, sau là vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 7 tiếp tục nâng trục chậm lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam tiếp tục lấn tây, có trục qua Nam bộ. Gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động yếu dần.

Bão số 7 (Tapah) vào đất liền, sức gió mạnh nhất giật cấp 13

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới, mưa giông có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng nhẹ. Mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Đêm nay và chiều, tối mai có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn.

Dự báo mưa lớn vào chiều tối kéo dài cả tuần này ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực dễ có mưa vừa, mưa lớn là khu vực ven biên giới phía tây và phía bắc tỉnh Đồng Nai. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 - 27oC, có nơi dưới 24oC. Nhiệt độ cao nhất dao động 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Mây thay đổi. Đêm nay, chiều và tối mai có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn.

Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM khoảng 32oC, riêng khu vực Cần Giờ và phường Bà Rịa, phường Vũng Tàu cao nhất 31oC.

Từ 2 - 7 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng dần trục lên phía bắc và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam tiếp tục lấn tây và có trục qua khu vực Nam bộ sau nâng dần trục lên phía bắc.

Sau cơn mưa, bầu trời tối sập vào buổi chiều ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gió mùa tây nam hoạt động yếu, khoảng ngày 12 - 13.9, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ được thiết lập kết hợp với nhiễu động gió yếu trên cao.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 7 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Ngày 10 - 11.9, mưa giông xảy ra ở diện rải rác tập trung về chiều tối, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa lớn, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ khoảng ngày 12.9, mưa giông gia tăng trở lại trên khu vực và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị.