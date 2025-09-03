Thời tiết TP.HCM hôm nay tiếp tục mưa lớn từ trưa, cảnh báo ngập nước

Hôm nay 3.9 - ngày đầu tiên quay lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, thời tiết TP.HCM khá mát mẻ, dễ chịu buổi sáng. Lúc 8 giờ, trời nhiều mây, nắng nhẹ, không mưa, nhiệt độ là 27oC, độ ẩm 89%, gió bắc tây bắc 3 m/giây.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay tiếp tục có mưa lớn từ trưa ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, ngày hôm qua, thời tiết TP.HCM nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa lớn. Nhiệt độ ngày và đêm giảm nhẹ. Lượng mưa một số trạm ở TP.HCM như sau: Cát Lái 51,8 mm, Vũng Tàu 57,1 mm, Dĩ An 48,2 mm, Cần Giờ 45,6 mm, Thủ Đức 41,4 mm...

Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM hôm qua dao động từ 30,8 - 32oC, thấp nhất 24 - 24,9oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay, rãnh áp thấp có qua khu vực Trung - Nam Trung bộ duy trì, gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Mưa tiếp tục xảy ra nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn, tập trung mưa nhiều vẫn là vào thời điểm trưa, chiều và tối.

Thời tiết sáng nay ở TP.HCM mát mẻ, dễ chịu ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất: phổ biến 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, sáng nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM hôm nay khoảng 32oC vào thời điểm 13 - 14 giờ, riêng khu vực Vũng Tàu và Cần Giờ cao nhất 31oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung bộ duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam lấn tây, khoảng ngày 4.9 có trục qua khu vực nam Biển Đông. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa tiếp tục xảy ra diện rộng về trưa và chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.