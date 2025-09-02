Khoảnh khắc đặc biệt lễ Quốc khánh 2.9: Người dân TP.HCM ngắm pháo hoa trong mưa

Đúng 21 giờ, bất chấp cơn mưa nặng hạt, pháo hoa vẫn rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Đông người 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 2.9.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, đúng 21 giờ pháo hoa được bắn rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Dù mưa lớn kéo dài, người dân và du khách vẫn kiên nhẫn đội mưa, nán lại để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng chào mừng ngày Quốc khánh 2.9. Hàng ngàn người chen chúc nhau trong những chiếc bạt lớn cùng nhau ngắm pháo hoa theo cách đặc biệt.
Mưa lớn, người dân vẫn bám trụ ở trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh
Dù thời tiết không thuận lợi, người dân TP.HCM vẫn hào hứng mừng tết Độc lập. Nhiều người cho biết được ngắm pháo hoa trong mưa vào dịp đặc biệt là kỷ niệm khó quên
