Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc đặc biệt lễ Quốc khánh 2.9: Người dân TP.HCM ngắm pháo hoa trong mưa

Nhật Thịnh - Dương Lan - Cao An Biên
02/09/2025 21:53 GMT+7

Đúng 21 giờ, bất chấp cơn mưa nặng hạt, pháo hoa vẫn rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Đông người 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đúng 21 giờ pháo hoa được bắn rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Dù mưa lớn kéo dài, người dân và du khách vẫn kiên nhẫn đội mưa, nán lại để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng chào mừng ngày Quốc khánh 2.9. Hàng ngàn người chen chúc nhau trong những chiếc bạt lớn cùng nhau ngắm pháo hoa theo cách đặc biệt.

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Pháo hoa rực sáng trong cơn mưa lớn ở TP.HCM tối ngày Quốc khánh 2.9

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Người dân "đội mưa" ngắm pháo hoa, trong dòng người đó có anh Thịnh Nguyễn (26 tuổi, ở TP.HCM). Anh chia sẻ: "Trước đó mọi người không khỏi băn khoăn không biết pháo hoa có được bắn hay không vì mưa lớn. Tuy nhiên, đúng 21 giờ, pháo hoa bắn rực sáng trên bầu trời, tôi và mọi người mặc áo mưa, che dù xem pháo pháo hoa rực sáng dưới mưa"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mưa lớn, người dân vẫn bám trụ ở trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Dù trời mưa lớn nhưng ai nấy đều hào hứng, mọi người ghi lại khoảnh khắc đặc biệt mừng ngày Quốc khánh 2.9

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 4.

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 5.

Những nụ cười rực rỡ trong mưa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 6.

Chị Tâm Huỳnh, 30 tuổi ở phường Bình Thạnh, TP.HCM lên khu vực trung tâm từ lúc 17 giờ chờ đợi để xem pháo hoa. Tuy nhiên, cơn mưa lớn bất chợt khiến chị phải ngồi trú trong quán cà phê. "Đến gần 21 giờ tôi vẫn chưa biết pháo hoa có được bắn hay không vì trời mưa lớn. 21 giờ, tôi nghe tiếng đùng đùng đoán pháo hoa được bắn"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 7.

Mẹ che dù cho con trong mưa, đứng xem pháo hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 8.
Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 9.
Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 10.

Dù thời tiết không thuận lợi, người dân TP.HCM vẫn hào hứng mừng tết Độc lập. Nhiều người cho biết được ngắm pháo hoa trong mưa vào dịp đặc biệt là kỷ niệm khó quên 

ẢNH: NHẬT THỊNH 

Dưới mưa, người dân TP.HCM ngắm pháo hoa rực sáng mừng ngày Quốc khánh 2.9 - Ảnh 11.

Ngày Quốc khánh 2.9, TP.HCM bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Cập nhật lúc 21 giờ 30, thời tiết TP.HCM vẫn còn mưa nặng hạt

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Tin liên quan

Giữa trung tâm TP.HCM, 'biển người' đội mưa chờ pháo hoa mừng Quốc khánh

Giữa trung tâm TP.HCM, 'biển người' đội mưa chờ pháo hoa mừng Quốc khánh

'Biển người' đổ dồn về trung tâm TP.HCM chờ xem bắn pháo hoa tầm cao bắn lên từ đầu đường hầm sông Sài Gòn mừng Quốc khánh 2.9. Nhiều người nước ngoài hào hứng hòa vào không khí tết Độc lập của Việt Nam.

Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh: Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM tìm chỗ đẹp

Khám phá thêm chủ đề

pháo hoa Quốc khánh 2.9 pháo hoa mừng quốc khánh 2.9 bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 TP.HCM bắn pháo hoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận