Khoảnh khắc đặc biệt lễ Quốc khánh 2.9: Người dân TP.HCM ngắm pháo hoa trong mưa

Người dân "đội mưa" ngắm pháo hoa, trong dòng người đó có anh Thịnh Nguyễn (26 tuổi, ở TP.HCM). Anh chia sẻ: "Trước đó mọi người không khỏi băn khoăn không biết pháo hoa có được bắn hay không vì mưa lớn. Tuy nhiên, đúng 21 giờ, pháo hoa bắn rực sáng trên bầu trời, tôi và mọi người mặc áo mưa, che dù xem pháo pháo hoa rực sáng dưới mưa"