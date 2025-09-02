Giữa trung tâm TP.HCM, 'biển người' đội mưa chờ pháo hoa mừng Quốc khánh

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ hôm nay 2.9, ùn ùn người đã đông kín Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như Công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để chờ ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh bắn lên bầu trời TP.HCM lúc 21 giờ tối nay.
Lúc 19 giờ 30 phút, trung tâm TP.HCM trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng "đội mưa" chờ ngắm pháo hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9.
Đến đây lúc 17 giờ 30 phút, chị Thanh Thanh (25 tuổi) cùng gia đình vô cùng phấn khích khi chọn được một vị trí ngắm pháo hoa ưng ý. Chị và gia đình cho biết những ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay, chị không đi du lịch mà tận hưởng không khí tết Độc lập tại TP.HCM.
"Rút kinh nghiệm từ lần ngắm pháo hoa trước, lần này, tôi mang theo đầy đủ nước, bánh. 21 giờ bắn pháo hoa thì không quá muộn. Hòa vào dòng người đông đúc trong không khí hân hoan của ngày Quốc khánh 2.9, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào", chị chia sẻ.
Trong khi đó, anh Arung người Indonesia cùng những người bạn đồng hương của mình cũng hào hứng hòa vào không khí mừng lễ Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM. Anh cho biết điều thú vị là cách đây không lâu đất nước của anh cũng kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17.8.1945 - 17.8.2025).
"Bạn biết đó, với tôi, đây là một điều đặc biệt khi cả hai đất nước của chúng ta đều kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào năm nay, và cách nhau không lâu. Tôi cảm thấy tuyệt vời với không khí đông đúc ở TP.HCM vào ngày này, mọi người đều mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc thật đẹp", anh cười, chia sẻ.
Chàng trai Indonesia cũng cho biết đã chụp ảnh với nhiều người Việt Nam ở đây và cảm thấy cảm mến với sự vui vẻ, thân thiện của mọi người. Anh cũng sẽ ở lại đây chờ ngắm pháo hoa tối nay cùng những người bạn của mình.
