Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Giữa trung tâm TP.HCM, 'biển người' đội mưa chờ pháo hoa mừng Quốc khánh

Nhật Thịnh - Cao An Biên - Dương Lan
02/09/2025 19:59 GMT+7

'Biển người' đổ dồn về trung tâm TP.HCM chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao bắn lên từ đầu đường hầm sông Sài Gòn mừng Quốc khánh 2.9. Nhiều người nước ngoài hào hứng hòa vào không khí tết Độc lập của Việt Nam.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ hôm nay 2.9, ùn ùn người đã đông kín Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như Công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để chờ ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh bắn lên bầu trời TP.HCM lúc 21 giờ tối nay.

Lúc 19 giờ 30 phút, trung tâm TP.HCM trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng "đội mưa" chờ ngắm pháo hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 1.

Hơn 19 giờ tối nay, dòng xe trên đường Tôn Đức Thắng, hướng về trung tâm TP.HCM đông đúc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 2.

Nhiều người đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên bến Bạch Đằng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 3.

CSGT TP.HCM điều tiết giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến đây lúc 17 giờ 30 phút, chị Thanh Thanh (25 tuổi) cùng gia đình vô cùng phấn khích khi chọn được một vị trí ngắm pháo hoa ưng ý. Chị và gia đình cho biết những ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay, chị không đi du lịch mà tận hưởng không khí tết Độc lập tại TP.HCM.

"Rút kinh nghiệm từ lần ngắm pháo hoa trước, lần này, tôi mang theo đầy đủ nước, bánh. 21 giờ bắn pháo hoa thì không quá muộn. Hòa vào dòng người đông đúc trong không khí hân hoan của ngày Quốc khánh 2.9, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào", chị chia sẻ.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 4.

Nhiều người diện áo đỏ sao vàng hòa vào không khí đón tết Độc lập ở TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 5.

Ai cũng trong tâm thế hân hoan, hào hứng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 6.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 7.

Kiên nhẫn chờ ngắm pháo hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 8.

Anh Arung và những người bạn hào hứng có mặt ở trung tâm TP.HCM từ chiều, ở tới tối để ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Arung người Indonesia cùng những người bạn đồng hương của mình cũng hào hứng hòa vào không khí mừng lễ Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM. Anh cho biết điều thú vị là cách đây không lâu đất nước của anh cũng kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17.8.1945 - 17.8.2025).

"Bạn biết đó, với tôi, đây là một điều đặc biệt khi cả hai đất nước của chúng ta đều kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào năm nay, và cách nhau không lâu. Tôi cảm thấy tuyệt vời với không khí đông đúc ở TP.HCM vào ngày này, mọi người đều mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc thật đẹp", anh cười, chia sẻ.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 9.

Tại Công viên bến Bạch Đằng, đông đúc người Việt và cả du khách nước ngoài cùng ngồi với nhau, trò chuyện vui vẻ trong lúc chờ màn pháo hoa lúc 21 giờ tối nay. Trong đó, có chị em sinh đôi bà Eliane và bà Isabewle người Thụy Sĩ. Biết đến Việt Nam đã lâu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ đến TP.HCM đúng vào dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 nên vô cùng hào hứng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 10.

Khách nước ngoài hòa vào không khí lễ Quốc khánh 2.9 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 11.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 12.

Tối nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15. 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 13.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 14.
Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 15.

Ngay lúc này: Đông người đội mưa ở trung tâm TP.HCM chờ pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 16.

Dòng người "đội mưa" chờ xem pháo hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chàng trai Indonesia cũng cho biết đã chụp ảnh với nhiều người Việt Nam ở đây và cảm thấy cảm mến với sự vui vẻ, thân thiện của mọi người. Anh cũng sẽ ở lại đây chờ ngắm pháo hoa tối nay cùng những người bạn của mình.

Tin liên quan

Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh: Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM tìm chỗ đẹp

Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh: Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM tìm chỗ đẹp

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 lúc 21 giờ nhưng từ đầu giờ chiều, dòng người đã đổ về trung tâm TP.HCM để tìm chỗ đẹp, hòa vào không khí mừng đại lễ.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh Ngày Quốc Khánh Việt Nam vietnam national day bắn pháo hoa quốc khánh tp.hcm bắn pháo hoa mừng quốc khánh pháo hoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận