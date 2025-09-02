Giữa trung tâm TP.HCM, 'biển người' đội mưa chờ pháo hoa mừng Quốc khánh

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ hôm nay 2.9, ùn ùn người đã đông kín Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như Công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để chờ ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh bắn lên bầu trời TP.HCM lúc 21 giờ tối nay.

Lúc 19 giờ 30 phút, trung tâm TP.HCM trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng "đội mưa" chờ ngắm pháo hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9.

Hơn 19 giờ tối nay, dòng xe trên đường Tôn Đức Thắng, hướng về trung tâm TP.HCM đông đúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên bến Bạch Đằng ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT TP.HCM điều tiết giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến đây lúc 17 giờ 30 phút, chị Thanh Thanh (25 tuổi) cùng gia đình vô cùng phấn khích khi chọn được một vị trí ngắm pháo hoa ưng ý. Chị và gia đình cho biết những ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay, chị không đi du lịch mà tận hưởng không khí tết Độc lập tại TP.HCM.

"Rút kinh nghiệm từ lần ngắm pháo hoa trước, lần này, tôi mang theo đầy đủ nước, bánh. 21 giờ bắn pháo hoa thì không quá muộn. Hòa vào dòng người đông đúc trong không khí hân hoan của ngày Quốc khánh 2.9, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào", chị chia sẻ.

Nhiều người diện áo đỏ sao vàng hòa vào không khí đón tết Độc lập ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ai cũng trong tâm thế hân hoan, hào hứng ẢNH: NHẬT THỊNH

Kiên nhẫn chờ ngắm pháo hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Arung và những người bạn hào hứng có mặt ở trung tâm TP.HCM từ chiều, ở tới tối để ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, anh Arung người Indonesia cùng những người bạn đồng hương của mình cũng hào hứng hòa vào không khí mừng lễ Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM. Anh cho biết điều thú vị là cách đây không lâu đất nước của anh cũng kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17.8.1945 - 17.8.2025).

"Bạn biết đó, với tôi, đây là một điều đặc biệt khi cả hai đất nước của chúng ta đều kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào năm nay, và cách nhau không lâu. Tôi cảm thấy tuyệt vời với không khí đông đúc ở TP.HCM vào ngày này, mọi người đều mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc thật đẹp", anh cười, chia sẻ.

Tại Công viên bến Bạch Đằng, đông đúc người Việt và cả du khách nước ngoài cùng ngồi với nhau, trò chuyện vui vẻ trong lúc chờ màn pháo hoa lúc 21 giờ tối nay. Trong đó, có chị em sinh đôi bà Eliane và bà Isabewle người Thụy Sĩ. Biết đến Việt Nam đã lâu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ đến TP.HCM đúng vào dịp 80 năm Quốc khánh 2.9 nên vô cùng hào hứng ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách nước ngoài hòa vào không khí lễ Quốc khánh 2.9 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tối nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15. 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới) ẢNH: NHẬT THỊNH

Dòng người "đội mưa" chờ xem pháo hoa ẢNH: CAO AN BIÊN

Chàng trai Indonesia cũng cho biết đã chụp ảnh với nhiều người Việt Nam ở đây và cảm thấy cảm mến với sự vui vẻ, thân thiện của mọi người. Anh cũng sẽ ở lại đây chờ ngắm pháo hoa tối nay cùng những người bạn của mình.