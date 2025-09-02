Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh: Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM tìm chỗ đẹp

Cao An Biên - Dương Lan - Nhật Thịnh
02/09/2025 17:48 GMT+7

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 lúc 21 giờ nhưng từ đầu giờ chiều, dòng người đã đổ về trung tâm TP.HCM để tìm chỗ đẹp, hòa vào không khí mừng đại lễ.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 30 phút chiều nay tại các khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), nhiều người đã có mặt từ sớm để vui chơi lễ 2.9 cũng như tìm vị trí đẹp xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 tối nay.

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 1.

Nhóm của bà Phương Nguyễn đến từ sớm, chụp ảnh check-in trong lúc chờ ngắm pháo hoa ở công viên bến Bạch Đằng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 2.

Nhiều người đến trung tâm TP.HCM từ sớm để tìm vị trí đẹp xem bắn pháo hoa lúc 21 giờ tối nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2.9

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 3.

Bà Giang đến trung tâm TP.HCM lúc 14 giờ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong dòng người đông đúc đó có bà Phương Nguyễn cùng nhóm bạn 8 người. Họ mặc áo đỏ sao vàng, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trong lúc chờ ngắm pháo hoa ở công viên bến Bạch Đằng. Nhiều du khách nước ngoài thấy nhóm cũng xin chụp ảnh cùng.

Bà Phương Nguyễn cho biết nhóm đi từ phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân cũ) đến đây từ sớm để hòa vào không khí mừng tết Độc lập ở TP.HCM. Vào trung tâm thành phố, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, bà cảm thấy xúc động và tự hào.

"Cứ mỗi dịp 30.4 hay 2.9 chúng tôi đều hẹn nhau vào trung tâm TP.HCM để chơi lễ, để ngắm pháo hoa. Chúng tôi đến sớm để chụp ảnh, mang theo nhiều bộ đồ, thức ăn. Ai cũng háo hức chờ ngắm pháo hoa tối nay", người phụ nữ chia sẻ.

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 4.

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 5.

Càng về chiều tối, càng đông người đổ về trung tâm TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG LAN

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 6.

Không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 2.9

ẢNH: DƯƠNG LAN

Dòng người đổ về trung tâm TP . HCM chờ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 7.

Gia đình chị Lê Thị Kim Trắng (37 tuổi, ở phường Thủ Đức, TP.HCM) xem chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: DƯƠNG LAN

Cạnh đó, bà Giang sống ở xã Nhà Bè đã chọn được một vị trí đẹp chờ ngắm pháo hoa ở công viên bến Bạch Đằng. Bà cho biết đã vào trung tâm TP.HCM hơn 14 giờ, đi dạo và sau đó tìm vị trí đẹp để ngắm pháo hoa.

"Tôi có kinh nghiệm nên quyết định đi sớm, chuẩn bị đồ ăn, uống ngồi chờ tới 21 giờ tối. Càng về chiều, mọi người đến đây càng đông nên có chỗ đẹp rồi thì mình cũng không đi đâu, ngồi tại chỗ trò chuyện, ăn uống thôi", bà chia sẻ.

Ngày 2.9, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15. 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Khám phá thêm chủ đề

pháo hoa mừng quốc khánh 2.9 điểm bắn pháo hoa mừng quốc khánh 2/9 tp.hcm bắn pháo hoa mừng quốc khánh 2/9 ngắm pháo hoa quốc khánh ở tp.hcm bắn pháo hoa
