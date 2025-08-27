Quốc khánh 2.9: Cà Mau bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển mới xây

Ngày 27.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa lúc 21 giờ 30 ngày 1.9 tại 2 địa điểm là quảng trường Phan Ngọc Hiển (P.An Xuyên) và quảng trường Hùng Vương (P.Bạc Liêu). Đây là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển, 1 trong 2 địa điểm bắn pháo hoa tại Cà Mau tối 1.9 ẢNH: G.B

Theo lãnh đạo địa phương, quảng trường Phan Ngọc Hiển được kỳ vọng sẽ trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi, tổ chức các sự kiện tập trung quy mô lớn, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị trung tâm tỉnh. Cùng với quảng trường Hùng Vương, đây sẽ là hai địa điểm chính tập trung đông đảo người dân và du khách trong đêm pháo hoa chào mừng Quốc khánh năm nay.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: viếng, dâng hương các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với hoạt động thăm các nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ mở rộng các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ. Đối với buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tỉnh sẽ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên và các đảng viên đại biểu tham dự họp mặt...