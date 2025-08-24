Chạy bộ 34 km vẽ bản đồ Việt Nam: 'Concert' độc đáo mừng Quốc khánh

Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) cùng với việc thay đổi địa giới hành chính, từ 63 còn 34 tỉnh thành từ ngày 1.7, câu lạc bộ Rùa Runners (những người yêu thích chạy bộ ở khu vực Hồ Gươm, Hà Nội) tổ chức chạy bộ 34 km vẽ bản đồ Việt Nam. Thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe… được vẽ lại trên ứng dụng.

4 giờ sáng 24.8, gần 40 người tập trung ở công viên Thống Nhất, xuất phát chạy 34 km trong khoảng 5 tiếng với vận tốc trung bình khoảng 8 - 9 km/giờ. 34 km là quãng đường chạy bộ không phải ai cũng có thể hoàn thành, nhất là người mới tập chạy. Vì thế, có thành viên trong nhóm quyết định đạp xe theo cung đường để vẽ hình bản đồ hưởng ứng sự kiện.

"Chúng tôi chạy 34 km qua các tuyến đường trung tâm Hà Nội, từ những con đường mang tên Giải Phóng, Độc Lập… nhiều ý nghĩa cho đến những hẻm nhỏ, từng ngóc ngách chưa từng đặt chân đến", Nguyễn Đăng Việt (40 tuổi), tác giả hình vẽ - người được cộng đồng chạy bộ đặt biệt danh "họa sĩ vẽ bằng chân" hay "nghệ sĩ đường phố" chia sẻ.



Kết quả chạy bộ 34 km vẽ bản đồ Việt Nam của nhóm Rùa Runners, sáng 24.8

Kết quả ghi nhận buổi chạy bộ vẽ hình bản đồ Việt Nam của anh Việt trên ứng dụng Ảnh: NVCC

Trước khi sự kiện diễn ra, anh Việt bật bản đồ, tìm hiểu, vẽ hình phác thảo trước trên máy tính. Không tiền trạm trước cung đường nên cả đoàn "rùa" phải vừa chạy vừa tìm đường, sao cho đảm bảo chính xác từng mét để ra được hình vẽ như ý.

"Lần này, chúng tôi chỉ tạm nghỉ 2 lần để định vị vì chạy vào những con hẻm nhỏ, nhiều ngóc ngách. Để có kết quả hình bản đồ như mong muốn không phải là chuyện dễ nhưng khi hoàn thành, xem lại hành trình các thành viên ai cũng bất ngờ. Có thể đó là cái 'duyên' và cả tình yêu đất nước luôn trong tim nên chúng tôi đã làm được", anh Việt nói.

Các thành viên hưởng ứng concert chạy bộ vẽ bản đồ Việt Nam độc đáo mừng Quốc khánh Ảnh: Trương Anh Tuấn

Trước mỗi sự kiện lớn của đất nước hay những ngày lễ kỷ niệm như Quốc tế phụ nữ, ngày lễ tình yêu… câu lạc bộ thường tổ chức chạy vẽ hình như: lá cờ Việt Nam dịp lễ 30.4, chim đại bàng, chú voi, con cá mập để chia tay tòa nhà "Hàm cá mập" ở gần hồ Gươm...

Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhóm chạy bộ vẽ hình nhưng lần này đặc biệt hơn khi quãng đường dài đến 34 km - cần nhiều thời gian, sức bền.

"Trên từng bước chân, chúng tôi nhận ra rằng vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc. Mùa thu Hà Nội những ngày này thật khác, mọi con đường lớn nhỏ đều trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Người dân ai cũng vui vẻ, phấn chấn trước không khí đại lễ", anh Việt chia sẻ.



Khoảng 9 giờ, sau hơn 5 tiếng chạy bộ, nhóm đã hoàn thành mục tiêu, vẽ nên bản đồ Việt Nam giữa lòng Hà Nội. "Concert" riêng của những người chạy bộ được thực hiện bằng những bước chân, những giọt mồ hôi và nụ cười của mỗi người, nên thành viên ai cũng thấy rất vui và tự hào.



