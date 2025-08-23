Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lật xe chở du khách tham quan thác Niagara ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Khánh An
Khánh An
23/08/2025 09:27 GMT+7

Cảnh sát cho biết tài xế bị phân tâm khiến chiếc xe bị lật khi chở hơn 50 người tham quan thác Niagara ở Mỹ, trong đó có nhiều người gốc Hoa, Ấn Độ và Philippines.

Lật xe chở du khách tham quan thác Niagara ở Mỹ, hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ven một xa lộ ở New York

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 23.8 đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một chiếc xe chở hơn 50 người đi tham quan thác Niagara ở Mỹ bị lật.

Cảnh sát cho biết tài xế bị mất tập trung khiến chiếc xe lật trên một xa lộ tại bang New York khi đang trên đường trở về từ chuyến tham quan. Vị trí xảy ra tai nạn cách thành phố Buffalo khoảng 40 km về phía đông.

Cơ quan chức năng cho biết nhiều hành khách là người gốc Hoa, Ấn Độ và Philippines.

"Dường như tài xế đã bị phân tâm, mất kiểm soát, xử lý quá mức và cuối cùng thì… trượt sang bên kia", chỉ huy cảnh sát bang New York, thiếu tá Andre Ray, cho biết tại hiện trường vào tối 22.8, đồng thời công bố con số thương vong lần đầu tiên.

Ông Ray nói thêm rằng không có ai khác trong tình trạng nguy kịch. Một số hành khách đã được điều trị y tế và xuất viện.

Lật xe chở du khách tham quan thác Niagara ở Mỹ, hàng chục người thương vong - Ảnh 2.

Chiếc xe gặp nạn được phủ bạt

ẢNH: AP

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, trên xe có 54 người khi tai nạn xảy ra và không có trẻ em nào thiệt mạng, trái ngược với thông tin được cảnh sát cung cấp trước đó.

Chiếc xe buýt đã đến thăm thác Niagara, nằm ở biên giới với Canada, trước đó trong ngày 22.8 và đang trên đường trở về thì gặp nạn trên một tuyến cao tốc gần Pembroke.

"Khả năng lỗi kỹ thuật cũng như việc tài xế dùng chất kích thích hay say xỉn đã được loại trừ", ông Ray cho biết, đồng thời nói thêm rằng chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Các phiên dịch viên đã được cử đến hiện trường để hỗ trợ trao đổi với các nạn nhân.

Có 8 trực thăng tham gia công tác cứu hộ, theo bà Margaret Ferrentino, Chủ tịch Mercy Flight - một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ cấp cứu đường không.

Thống đốc bang Kathy Hochul cho biết đội ngũ của bà đang phối hợp với cảnh sát bang và giới chức địa phương "những người đang làm việc để cứu hộ và hỗ trợ tất cả những người liên quan".

Mạng lưới hiến máu và nội tạng Connect Life đã kêu gọi các tình nguyện viên hiến máu sau vụ tai nạn.

"Tôi vô cùng đau buồn trước những người đã mất, những người bị thương và cầu nguyện cho gia đình họ. Xin cảm ơn các lực lượng ứng cứu dũng cảm tại hiện trường", Thượng nghị sĩ bang New York Chuck Schumer chia sẻ.

