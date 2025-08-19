Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ bắt một phụ nữ dọa giết Tổng thống Trump

Khánh An
Khánh An
19/08/2025 07:32 GMT+7

Nghi phạm bị bắt sau khi nhiều lần đăng bài trên mạng xã hội dọa giết Tổng thống Donald Trump và đi từ New York đến Washington để tìm cơ hội.

Mỹ bắt một phụ nữ dọa giết Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Đối tượng Nathalie Rose Jones

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEW YORK POST

Một phụ nữ 50 tuổi vừa bị bắt và truy tố sau khi dọa giết Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài đăng trên mạng xã hội và khi trả lời thẩm vấn của Cơ quan Mật vụ, theo tờ New York Post ngày 19.8.

Nghi phạm Nathalie Rose Jones bị bắt hôm 16.8 vì tung lời đe dọa trên Facebook và Instagram trước khi đi từ New York đến Washington với mục đích "trừ khử" ông Trump nếu có cơ hội, theo chưởng lý Jeanine Pirro tại Washington.

Theo các công tố viên, bà Jones còn viết cụ thể cách sẽ sát hại ông chủ Nhà Trắng một cách bạo lực.

Trong bài viết trên Facebook hôm 14.8, bà còn kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth "hãy sắp xếp buổi lễ bắt giữ và phế truất Tổng thống Trump, coi ông ta là một kẻ khủng bố đối với người dân Mỹ từ 10-14 giờ ngày 16.8 tại Nhà Trắng".

Cơ quan Mật vụ, vốn đã theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội của người phụ nữ này từ ngày 2.8, đã sắp xếp để thẩm vấn bà vào ngày hôm sau. Trong buổi thẩm vấn, bà Jones nói với Cơ quan Mật vụ rằng nếu có cơ hội, bà sẽ "thực hiện nhiệm vụ giết" tổng thống tại "khu phức hợp" bằng một "vật sắc nhọn."

Bà cho biết mình "báo thù cho tất cả những người đã mất trong đại dịch Covid-19" và còn gọi ông Trump là một "kẻ khủng bố" và một "tên phát xít". Bà Jones bị bắt vào ngày 16.8, sau khi tham gia một cuộc biểu tình gần Nhà Trắng.

Cơ quan Mật vụ đã thẩm vấn Jones sau cuộc biểu tình trên và bà thừa nhận đã đưa ra những lời đe dọa nhắm vào ông Trump. Tuy nhiên, theo Văn phòng Công tố viên Liên bang, bà phủ nhận việc có bất kỳ "mong muốn hiện tại nào về việc gây hại" ông Trump.

"Đe dọa tính mạng tổng thống là một trong những tội nghiêm trọng nhất và sẽ bị xử lý nhanh chóng, kiên quyết, không khoan nhượng", chưởng lý Pirro cho biết.

Bị một người đàn ông dọa giết, ông Trump nói gì?

Bị một người đàn ông dọa giết, ông Trump nói gì?

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Cochise thuộc bang Arizona ngày 22.8 thông báo cảnh sát đang truy lùng một người đàn ông lên mạng xã hội đe dọa giết chết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khám phá thêm chủ đề

dọa giết Trump tổng thống mỹ Nathalie Rose Jones mật vụ Mỹ truy tố Nhà Trắng Donald Trump
Bình luận (0)

