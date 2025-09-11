Chiều nay TP.HCM xuất hiện mây giông, sấm sét liên tục vì sao?

Khoảng 16 giờ, trên bầu trời TP.HCM mây giông kèm sấm sét xuất hiện, cục bộ một số nơi khu vực xuất hiện mưa to. Mây giông, sét tiếp tục phát triển và mở rộng ra khắp nơi trên địa bàn thành phố.



Giông sét mạnh trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ NGUỒN: HYMETNET

Trong chiều nay, triều cường sông Sài Gòn vẫn ở mức cao trong khoảng từ báo động 2 - 3. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập ở các vùng trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân mưa giông do rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 7 - 9 độ vĩ bắc nối với hội tụ gió hình thành ở ngoài khơi vùng biển Nam bộ. Hội tụ gió này có xu hướng di chuyển về phía tây vào hướng đất liền gây mưa giông, sét cho TP.HCM và nhiều tỉnh thành Nam bộ.

Mây giông phát triển trên diện rộng ở TP.HCM vào chiều nay, cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập úng cục bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong những ngày tới, rãnh áp thấp này có khả năng hoạt động mạnh dần thành dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng nhiễu động hình thành ở ngoài khơi khu vực nam và giữa Biển Đông. Dải hội tụ và vùng nhiễu động này có xu hướng hoạt động mạnh dần và nối với vùng thấp ở phía đông Philippines.

Từ ngày 14 - 15.9, gió mùa tây nam mạnh dần. Do vậy, trong những ngày tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ chuyển xấu, mưa giông xuất hiện thường xuyên. Đề phòng mưa lớn gây tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ven sông. Mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, các mô hình dự báo trên thế giới cho rằng khả năng trong những ngày tới hình thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng mạnh lên bão, cơn bão số 8 trên Biển Đông.