Thời sự

Dự báo thời tiết 15.9: Mưa lớn gia tăng, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét

Phan Hậu
Phan Hậu
15/09/2025 08:07 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 15.9, mưa lớn tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực trên toàn quốc. Trong đó, 5 tỉnh phía bắc gồm: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết ngày 15.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay 15.9, mưa lớn có xu hướng gia tăng. Trong đó, vùng núi Bắc bộ đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết 15.9: Mưa lớn gia tăng, 5 tỉnh nguy cơ lũ quét - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến nhiều xã, phường ở 5 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: NCHMF

Trong đêm qua 14.9 và rạng sáng nay 15.9, khu vực Tây Bắc bộ, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.9 đến 3 giờ ngày 15.9 nhiều nơi trên 70 mm như: trạm Hải An (Quảng Trị) 78,8 mm; trạm Khe Cạn (Đà Nẵng) 102,4 mm; trạm Sa Sơn (Quảng Ngãi) 83 mm; trạm Đắk Ngo (Lâm Đồng) 95 mm; trạm Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 80,2 mm…

Dự báo thời tiết sáng và đêm nay, khu vực Tây Bắc bộ và Tuyên Quang, vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Chiều và đêm nay 16.9, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 80 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 3 giờ đến 6 giờ sáng nay, các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa lớn. 

Cụ thể, lượng mưa tại Mường Bám 2 (Sơn La) là 43,4 mm; tại Chà Cang 2 (Điện Biên) 101,2 mm; tại Nậm Khao 2 (Lai Châu) 44,4 mm; tại Nậm Lúc (Lào Cai) 38,8 mm; tại Xuân Minh 1 (Tuyên Quang) 69,8 mm... 

Các mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều khu vực ở các tỉnh trên tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến như sau: Lai Châu, Lào Cai và Sơn La từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm; Điện Biên và Tuyên Quang từ 20 - 50 mm, có nơi trên 90 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều xã, phường thuộc 5 tỉnh này hôm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

mưa lớn dự báo thời tiết thời tiết hôm nay lũ quét sạt lở đất
