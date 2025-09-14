Dự báo thời tiết ngày 14.9: Cảnh báo mưa lớn cấp tập

Dự báo thời tiết ngày 14.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ ở nhiều nơi trên phạm vi cả nước.

Khu vực tây Bắc bộ đã giảm mưa so với ngày 13.9 nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cấp tập diễn ra trong thời gian ngắn ẢNH: VRAIN

Trong đêm qua 13.9, khu vực tây Bắc bộ và Tuyên Quang, các tỉnh từ Quảng Trị đến Gia Lai, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.9 đến 3 giờ ngày 14.9 nhiều nơi trên 50 mm như: trạm Tân Phượng (Lào Cai) là 68,6 mm; trạm Phước Năng (Đà Nẵng) là 71,4 mm; trạm Xuân Lâm (Đắk Lắk) là 62,8 mm; trạm Thủ Đức (TP.HCM) là 53,6 mm…



Dự báo thời tiết từ sáng sớm đến đêm nay, khu vực tây Bắc bộ, Tuyên Quang và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm.

Trong chiều và đêm nay 14.9, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, khu vực tây Bắc bộ, Tuyên Quang và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ nguy cơ có mưa với cường suất lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ, gây ra ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết trên biển ngày và đêm nay, vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông, các phương tiện trên biển đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2,0 m. Tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển nói trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.