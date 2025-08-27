Mẹ già ra đi để lại người con gái tật nguyền sau trận lốc xoáy

Sáng 27.8, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, trao 20 triệu đồng của bạn đọc cho người thân cụ bà Đặng Thị Điền (89 tuổi, ngụ tổ dân phố số 2, P.Lý Thường Kiệt, Ninh Bình). Cụ Điền tử vong do nhà sập đè trúng người trong trận lốc xoáy xảy ra tối 25.8.

Đại diện Báo Thanh Niên trao số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc Báo Thanh Niên cho người thân cụ Đặng Thị Điền ẢNH: MINH HẢI

Hậu sự của cụ Điền tổ chức ở nhà người con trai Đinh Văn Châm (70 tuổi, ở cách nhà cụ Điền 500 m). Ông Châm cho biết, trận lốc xoáy kéo dài chưa đầy 20 giây nhưng hậu quả rất nặng nề, trong đó ngôi nhà cấp bốn của mẹ ông bị sập hoàn toàn.

"Khi tôi chạy đến nhà mẹ thì chỉ thấy đống đổ nát. Em gái cùng mẹ tôi bị gạch ngói đè lên người. Em gái tôi may mắn không việc gì, mẹ tôi thì không qua khỏi. Tôi đưa em về nhà, nó bị tật từ nhỏ, mắt mờ gần như không nhìn thấy gì, cũng không có chồng con", ông Châm cho hay.

Ngôi nhà của mẹ con cụ Đặng Thị Điền bị lốc xoáy cuốn sập hoàn toàn ẢNH: MINH HẢI

Cụ Điền thuộc diện rất khó khăn ở P.Lý Thường Kiệt. Cụ sống cùng con gái là Đinh Thị Hạnh (51 tuổi) trong căn nhà cấp 4 đã cũ, bằng khoản trợ cấp theo chế độ người cao tuổi và trợ cấp cho người tàn tật của bà Hạnh. Ông Đinh Văn Châm là con trai duy nhất, tuổi đã cao, gia đình khó khăn, nhà đã cũ.

Nhận được tiền hỗ trợ, ông Châm xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và bạn đọc Báo Thanh Niên. Ông Châm cho biết sẽ dùng số tiền này để lo cho em gái Đinh Thị Hạnh.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng bạn đọc hỏi thăm, động viên người thân cụ Đặng Thị Điền ẢNH: MINH HẢI

Tại Nghệ An, phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã đến nhà bà Lê Thị Linh (47 tuổi, ngụ xóm Giang Liên, xã Bích Hào, Nghệ An) trao 20 triệu đồng của bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp hỗ trợ gia đình bà Linh.

Bà Linh cho biết, chiều 24.8, trước khi bão số 5 đổ bộ, bà cùng chồng là ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi) và con gái gia cố mái tôn trước sân nhà để ứng phó với bão.

Khi ông Sáu trèo lên mái tôn để đưa các túi ni lông chứa nước lên mái thì bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, bà Linh và con gái chạy đến ứng cứu cũng bị điện giật, bà Linh bị thương nhẹ, người con gái bị bỏng khá nặng ở chân.

Vợ chồng bà Linh có 7 người con, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Ông Sáu là trụ cột gia đình. Chồng mất đi, bà Linh lo lắng cho đàn con nhỏ không còn bố. Nhận số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, bà Linh xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ với gia đình.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền của bạn đọc cho người thân ông Nguyễn Văn Sáu ẢNH: C.T.V

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, cho biết bão số 5 đã khiến 220 ngôi nhà trong xã bị hư hỏng, hàng trăm ha lúa bị ngập, nhiều cột điện gãy đổ.

Tại Hà Tĩnh, trưa 27.8, đại diện Báo Thanh Niên đã đến xã Kim Hoa, thăm hỏi và trao 40 triệu đồng của bạn đọc cho 2 gia đình có người tử vong do ảnh hưởng của bão số 5.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền của bạn đọc cho người thân ông Hồ Hữu Quyết ẢNH: TÂN KỲ

Trường hợp đầu tiên là gia đình ông Hồ Hữu Quyết (58 tuổi, ngụ tại thôn Bình Sơn). Chiều 24.8, ông Quyết trèo lên mái hiên gia cố chống bão số 5 thì không may bị ngã xuống đất, gãy cổ. Ông được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong đêm cùng ngày do vết thương quá nặng.

Đại diện Báo Thanh Niên đã trao 20 triệu đồng của bạn đọc chia sẻ nỗi mất mát với gia đình ông Quyết. "Chồng tôi không may gặp nạn qua đời khiến tôi và 3 con vô cùng đau đớn. Tôi xin chân thành cám ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm, chia sẻ mất mát với gia đình", bà Nguyễn Thị Nam (58 tuổi, vợ ông Quyết) nghẹn ngào.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ tới người thân ông Trần Đình Trường ẢNH: TÂN KỲ

Tiếp đó, đại diện Báo Thanh Niên và lãnh đạo xã Kim Hoa đã đến thăm và trao 20 triệu đồng của bạn đọc để động viên gia đình bà Trần Thị Nhâm (53 tuổi, ngụ tại thôn 3). Chồng bà Nhâm là ông Trần Đình Trường (57 tuổi) cũng bị ngã khi đang gia cố mái hiên trước nhà dẫn đến tử vong. Gia đình đang tổ chức hậu sự cho ông Trường.

Nén nỗi đau, bà Nhâm cho biết, tai họa xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 25.8. Ông Trường đang gia cố mái hiên trước khi bão số 5 đổ bộ thì trượt chân, rơi xuống đất.

"Do đập đầu xuống đất nên ông ấy bị chấn thương sọ não rất nặng, sau gần 1 ngày điều trị tại bệnh viện thì mất", bà Nhâm nói.

Ông Trần Anh Nam, Phó chủ tịch UBND xã Kim Hoa, cho hay xã không nằm trong vùng tâm bão số 5 nhưng cơn bão này đã phá hỏng cơ sở hạ tầng, nhà dân, hoa màu, cây ăn quả… với tổng thiệt hại ước tính trên 6 tỉ đồng. 2 người dân trong xã là ông Quyết và ông Trường trong lúc gia cố nhà cửa để chống bão đã bị ngã dẫn đến tử vong.