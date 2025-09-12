Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dự báo thời tiết TP.HCM: Hôm nay tiếp tục mưa lớn kèm giông lốc vào chiều tối

Vũ Phượng
Vũ Phượng
12/09/2025 13:19 GMT+7

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TP.HCM tiếp tục có mưa lớn kèm giông lốc, sét, gió giật mạnh vào chiều tối nay 12.9.

Sau nhiều ngày mưa lớn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 12.9 tiếp tục mưa lớn kèm giông lốc vào chiều tối.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip giông lốc dữ dội ở cầu vượt Cây Gõ (phường Minh Phụng) và hàng loạt cây xanh ngã đổ ở quanh công viên Bình Phú (phường Bình Phú). Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn gọi đây là hiện tượng thời tiết cực đoan, nhưng không bất thường.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay tiếp tục mưa lớn kèm giông lốc vào chiều tối - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM di chuyển trên con đường ngập sau trận mưa chiều tối qua

ẢNH: PHẠM HỮU

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, sau cơn mưa chiều tối 11.9, cập nhật đến khoảng 8 giờ sáng 12.9 có 5 nhánh cây tươi bị gãy, 38 cây bị ngã, 1 cây nghiêng. Sự cố từ cây xanh làm hư hại 1 xe máy, 1 ô tô, 1 bảng hiệu, gãy 1 trụ chiếu sáng, móp trạm điện.

Công ty cây xanh đã tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả giải quyết sự cố.

Theo số liệu, thời tiết TP.HCM hôm qua vào chiều tối có mưa vừa, mưa lớn xảy ra diện rộng với tâm mưa là Củ Chi, lượng mưa ghi nhận lên đến 170 mm (mưa rất to). Nhiệt độ ngày tăng, đêm giảm. Ban ngày cảm giác oi bức bao trùm.

Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất hôm qua là 35oC, thấp nhất 24oC.

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM

Thời tiết TP.HCM hôm nay tiếp tục mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, sáng nay, mây thay đổi, trời nắng yếu gián đoạn. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 25oC (giảm tới 4oC so với sáng qua), độ ẩm 100%, gió nhẹ.

Hôm nay, rãnh áp thấp qua Nam bộ và nam Biển Đông hoạt động mạnh dần lên, kết hợp cùng vùng hội tụ gió ngay trên khu vực còn duy trì.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay tiếp tục mưa lớn kèm giông lốc vào chiều tối - Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM âm u sáng nay do trận mưa lớn vào chiều tối qua

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Mưa đến sớm từ trưa, bắt đầu ở khu vực các tỉnh ven biển phía đông và vùng bán đảo Cà Mau. Hôm nay, mưa tiếp tục xảy ra nhiều nơi, trong đó tâm mưa sẽ là khu vực các tỉnh miền Tây gồm: Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có điểm mưa rất lớn. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất dao động 30 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay (bao gồm cả Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ) mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất khoảng 32oC, riêng khu Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Giờ cao nhất 31oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp qua Nam bộ hoạt động mạnh dần sau nâng trục lên phía bắc qua Nam Trung bộ. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa giông xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị.

