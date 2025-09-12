Mái tôn bay vèo vèo trong cơn giông lốc dữ dội ở TP.HCM, vì sao?

Trong cơn mưa lớn chiều 11.9, đoạn clip ghi lại cảnh giông lốc dữ dội cuốn mái tôn bay vèo vèo ở cầu vượt Cây Gõ, đoạn giao lộ Minh Phụng - Hồng Bàng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội.

Theo đoạn clip, vào thời điểm trên mưa trắng trời, giông giật mạnh, cây cối ngả nghiêng. Nhiều người đi xe máy phải tấp vào bên đường, chật vật giữ thăng bằng vì gió quật quá mạnh. Có người còn nhanh chóng dựng xe và vội vàng chạy vào nép bên mái hiên nhà dân.

Giông lốc cuốn bay mái tôn ở cầu vượt Cây Gõ, người đi đường thót tim

Lúc này, miếng tôn bay vèo vèo tới khiến người dân bên đường la lớn. Rất may miếng tôn không bay trúng người đi đường, không có ai bị thương. Đến khi giông lốc giảm, người dân gần đó đã ra thu dọn miếng tôn.

Mái tôn bị cuốn bay vèo vèo trong cơn giông lốc dữ dội ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip khiến nhiều người xem thót tim vì quá nguy hiểm và cảnh tượng giông lốc ít gặp ở TP.HCM.

"Ghê quá, tôn mà bay trúng vậy chắc đứt người", "May quá chiều nay về sớm", "Được ông bà độ mới may mắn đến vậy"... là những bình luận của cư dân mạng.

Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh cây đổ ở khu vực quanh công viên Bình Phú, phường Bình Phú (quận 6 cũ).

Vì sao giông lốc dữ dội ở TP.HCM?

Xem những hình ảnh giông lốc cuồn cuộn như đoạn clip chia sẻ, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đánh giá, giông lốc cuốn bay mái tôn cầu vượt Cây Gõ là hiện tượng thời tiết cực đoan nhưng không bất thường.

Nguyên nhân giông lốc ở TP.HCM chiều 11.9, theo ông Quyết là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ và hoạt động nhánh nam của áp cao cận nhiệt đới trên cao qua Nam bộ, Nam Trung bộ; cùng với đó, chiều 11.9 có vùng hội tụ mạnh hình thành ngay trên khu vực Nam bộ. Do đó, hệ thống trên tạo bất ổn định khí quyển, gây mưa, giông lốc mạnh.

Người dân thu dọn mái tôn khi vừa giảm cơn giông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, thời tiết TP.HCM ngày 12.9 có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 2 - 7 ngày tới, dự báo thời tiết TP.HCM mưa có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn. Từ ngày 17 - 18.9 mưa tiếp tục tăng về lượng. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị.