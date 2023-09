TP.HCM liên tiếp có mưa to vào chiều tối: Kéo dài đến khi nào?

Ngay giờ tan tầm chiều tối qua (19.9), TP.HCM có mưa to ở nhiều quận như: Gò Vấp, Bình Thạnh, Q.3, Q.5, Q.1, TP.Thủ Đức. Cơn mưa to kèm giông lốc cũng làm một số cây xanh ở Q.5, Q.8 bật gốc, 9 căn nhà trên đường Trần Tướng Công (P.10, Q.5) bị tốc mái.



Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) cho biết, sau cơn mưa giông chiều tối qua, Công an Q.5 đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng 9 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tháo dỡ và đưa xuống đất 29 tấm tôn, bảo đảm an toàn cho 9 căn nhà và khu dân cư lân cận.

Người dân ở Gò Vấp "quá quen" với những con đường hễ mưa là ngập Nhật Thịnh

Trước đó, chiều tối 17.9, cơn mưa to cũng khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM mênh mông trong biển nước. Đặc biệt ở đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) nước ngập quá bánh xe, người dân phải lội nước dẫn bộ xe.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân TP.HCM, Nam bộ có mưa to liên tiếp vào chiều tối là do rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ còn duy trì, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình - yếu; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ lấn tây.

"Trên tầng cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây, dòng ẩm từ biển theo rìa tây nam vào đất liền, gặp tầng bề mặt nhiệt độ, độ ẩm đang cao, khí quyển bị xáo trộn, bất ổn định mạnh nên gây ra mưa, giông, sét, gió giật", ông Quyết giải thích.

Công an Q.5 đưa 29 tấm tôn bị giông lốc giật tung sau cơn mưa chiều 19.9 PC07

Theo số liệu, hôm qua lượng mưa từ 7 giờ - 19 giờ ở TP.HCM như sau: Bình Chánh 23,2 mm, An Phú 22 mm. Một số trạm khác cũng ghi nhận lượng mưa khá lớn như: TP.Bến Tre (Bến Tre) 78,4 mm, Bù Đăng (Bình Phước) 60,8 mm, Tây Ninh 58,2 mm, Đức Hòa (Long An) 44,8 mm…

Phó trưởng phòng Dự báo cũng lưu ý thêm, từ nay tới cuối tháng 10, đầu tháng 11 là giai đoạn kết thúc mùa mưa ở Nam bộ, chuyển sang mùa khô nên vẫn còn có khả năng xuất hiện mưa to kèm giông, sét, gió giật.

Mưa to chiều tối kéo dài đến khi nào?

Sáng nay, cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, trời nắng gián đoạn, không mưa. Thời tiết TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 29oC, độ ẩm 94%, gió nhẹ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung bộ bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường yếu từ phía bắc và suy yếu. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình – yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ.

Mưa to vào buổi chiều tối ở TP.HCM có thể xuất hiện trong 3 ngày tới Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Chiều đến tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Vùng mưa lớn tập trung ở Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ thấp nhất 26oC, cao nhất 33oC.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm cuối mùa mưa, chuyển sang mùa khô nên vẫn có thể xuất hiện giông lốc trong những cơn mưa Nhật Thịnh

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp đi qua Trung Trung bộ tiếp tục dịch dần về phía nam và suy yếu thêm. Đến khoảng ngày 21.9, khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 7 - 10 độ vĩ bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc, tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ.

Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình – yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Như vậy, TP.HCM cũng như khu vực Nam bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa to kèm giông lốc, gió giật vào chiều tối trong chiều tối nay và 3 ngày tới.