Tin tức thời tiết hôm nay 12.9.2023: Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to

Tin tức thời tiết hôm nay 12.9.2023, theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), từ đêm qua (11.9) đến sáng sớm nay (12.9), ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11.9 đến 3 giờ ngày 12.9 có nơi trên 50 mm như: Chiềng Bằng (Sơn La) 88,6 mm, Tân Nam (Hà Giang) 86,4 mm, Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) 76,3 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 57,4 mm…

Dự báo, từ ngày 12 - 13.9, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 180 mm.

Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa

Từ 7 giờ ngày 12.9 đến 7 giờ ngày 14.9, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 180 mm.

Từ ngày 14.9, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa giông, gió mạnh, lốc xoáy trên biển

Hiện nay (12.9), ở khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông.

Dự báo, ngày và đêm 12.9, ở vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngoài ra, ngày và đêm 12.9, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.