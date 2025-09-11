Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/09/2025 20:11 GMT+7

Chiều tối 11.9, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nước, kẹt xe kéo dài. Có đường bị ngập nước đến hơn 2 tiếng khiến việc đi lại của người dân càng thêm khó khăn.

Lúc 17 giờ, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM làm nhiều tuyến đường bị ngập nước. Các tuyến đường bị ngập nước kéo dài như: Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, Phan Văn Hớn… Kèm theo đó là tình trạng kẹt xe ở nhiều tuyến đường như: Quang Trung, Nguyễn Văn Khối, Thống Nhất…

Cụ thể, tại đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), xảy ra tình trạng ngập nặng, kéo dài. Đoạn ngập nước nặng nhất từ giao lộ Lê Văn Thọ - Nguyễn Văn Khối kéo dài đến tận UBND phường Thông Tây Hội.

Một người dân sống tại đường Nguyễn Văn Khối cho biết, khi cơn mưa lớn đổ xuống vào khoảng 17 giờ 30 thì con đường này bắt đầu trở ngập. Sau đó khoảng 15 phút, tình hình ngập nước trở nên nghiêm trọng hơn. Mực nước có nơi lên đến đầu gối hoặc ngang với bánh xe máy và ngập kéo dài đến hơn 2 tiếng.

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Văn Khối bị ngập sâu, kéo dài nhiều giờ sau cơn mưa vào chiều tối 11.9

ẢNH: PHẠM HỮU

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 2.

Nước ngập ở đường Nguyễn Văn Khối có nơi lên đến bánh xe máy. Đồng thời, nước ngập một đoạn dài

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 3.

Mưa lớn, nước ngập trùng với giờ tan tầm của người dân nên việc đi lại rất khó khăn

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 4.

Nhiều xe máy chết máy, người dân phải đẩy bộ trên đường Nguyễn Văn Khối

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 5.

Vào khoảng 18 giờ tình hình ngập nước càng trở nên nghiêm trọng hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó theo ghi nhận, vào lúc 18 giờ 40, tại đường Nguyễn Văn Khối, tình hình đi lại trong nước ngập diễn ra khá khó khăn. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này rất chậm, thậm chí có nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải đẩy bộ. Ở khu vực trước UBND phường Thông Tây Hội, nhiều người tập trung, dừng xe lên lề đường chờ nước rút chứ dám di chuyển. Có người phải dựng xe máy trên lề, ngồi chờ đến 1 tiếng vẫn chưa đi được.

Đến 19 giờ 30, dù mưa đã tạnh, nước đã rút bớt nhưng tuyến đường Nguyễn Văn Khối vẫn trong tình trạng ngập.

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 6.

Người dân phải lội nước rời khỏi điểm ngập để về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 7.

Trong khi đó, nhiều người đi xe máy phải cho xe lên lề, không dám di chuyển

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn chiều tối nay: Đường ở TP.HCM ngập nước hơn 2 tiếng sau cơn mưa- Ảnh 8.

Người dân tập trung trước UBND phường Thông Tây Hội chờ nước rút mới về nhà

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Khám phá thêm chủ đề

