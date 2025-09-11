TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên quốc lộ 50

Nhiều đoạn ngập sâu, nhiều người không phân biệt được đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè. Trú mưa trước một cửa hàng trên quốc lộ 50, ông Hùng (56 tuổi) một tài xế công nghệ cho biết ông ở đây chờ nước rút bớt mới dám di chuyển. "Đám mưa lớn quá, đoạn này trũng nên ngập nặng. Mỗi lần có xe lớn chạy qua là sóng lớn tạt vào bờ, chạy qua như vượt sóng vậy đó. Tôi lớn tuổi, xe cũng yếu nên chạy qua chỗ ngập này chắc chết máy", ông chia sẻ