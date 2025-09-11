Tối muộn 10.9, mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM gây ngập một số tuyến đường, ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân trong đêm.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 21 giờ 45 phút ngày 10.9 trên Quốc lộ 50, đoạn qua xã Bình Hưng, TP.HCM (H.Bình Chánh cũ), cơn mưa lớn, xối xả và kéo dài đã khiến đoạn đường này ngập sâu. Nhiều xe chết máy, người dân chật vật dẫn bộ, hàng quán mưu sinh về đêm ế ẩm.
[CLIP]: TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật "vượt sóng" trên quốc lộ 50
