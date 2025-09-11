Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên quốc lộ 50

Cao An Biên
Cao An Biên
11/09/2025 05:45 GMT+7

Tối muộn 10.9, mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM gây ngập một số tuyến đường, ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân trong đêm.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 21 giờ 45 phút ngày 10.9 trên Quốc lộ 50, đoạn qua xã Bình Hưng, TP.HCM (H.Bình Chánh cũ), cơn mưa lớn, xối xả và kéo dài đã khiến đoạn đường này ngập sâu. Nhiều xe chết máy, người dân chật vật dẫn bộ, hàng quán mưu sinh về đêm ế ẩm.

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn trong đêm đã khiến một đoạn Quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng thuộc H.Bình Chánh cũ mênh mông trong "biển nước"

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 2.

Nhiều đoạn ngập sâu, nhiều người không phân biệt được đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè. Trú mưa trước một cửa hàng trên quốc lộ 50, ông Hùng (56 tuổi) một tài xế công nghệ cho biết ông ở đây chờ nước rút bớt mới dám di chuyển. "Đám mưa lớn quá, đoạn này trũng nên ngập nặng. Mỗi lần có xe lớn chạy qua là sóng lớn tạt vào bờ, chạy qua như vượt sóng vậy đó. Tôi lớn tuổi, xe cũng yếu nên chạy qua chỗ ngập này chắc chết máy", ông chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 3.

Nhiều người vì sợ xe chết máy và muốn nhanh qua đoạn ngập nên di chuyển với tốc độ cao khiến nước bắn tung tóe

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 4.

Trong làn nước đen ngòm, nhiều người "vượt sóng" trong đêm

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 5.

Xe chết máy khiến người dân phải dẫn bộ

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật "vượt sóng" trên quốc lộ 50

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 6.

Các hàng quán mưu sinh ven quốc lộ 50 ế ẩm trong cơn mưa

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 7.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 10.9, thời tiết chủ đạo ở TP.HCM và Nam bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều tối và đêm mưa vẫn có khả năng mưa vừa mưa lớn cục bộ. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày 10.9 phổ biến trong khoảng 31 - 34 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì tiếp trong ngày 11.9, đến ngày 12.9, mưa tăng trở lại và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 8.

ẢNH: CAO AN BIÊN

TP.HCM có mưa lớn trong đêm: Người dân chật vật 'vượt sóng' trên Quốc lộ 50 - Ảnh 9.

Hơn 22 giờ 5 phút tối 10.9, mưa dần tạnh, nước rút chậm

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

