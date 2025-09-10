Đà Nẵng: Cây xanh bật gốc giữa phố, đè trúng xe máy trong mưa lớn

Tối 10.9, mưa giông kèm gió mạnh, sấm sét dữ dội khiến một cây xanh lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè trúng xe máy của người dân, gây hoảng loạn.

Mưa to, gió lớn khiến cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bật gốc đè trúng xe máy ẢNH: H.Đ

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi mưa gió đang diễn biến phức tạp, cây xanh bất ngờ gãy đổ, hất tung cả trụ sắt gia cố giữ gốc. Chứng kiến vụ việc, chị T. cho biết: “Cây lớn ngã đè lên xe máy. Nhiều người may mắn thoát kịp, nhưng ai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó”.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau sự cố, rất may không bị thương vong về người. Mưa lớn kéo dài đến gần 20 giờ hôm nay khiến giao thông trên tuyến đường trung tâm này rơi vào cảnh hỗn loạn, người đi đường di chuyển khó khăn.

Chị Thanh Hiền (trú P.Hòa Cường) chia sẻ: “Giờ cao điểm vừa tan làm gặp ngay mưa lớn, đường ngập nước, lại thêm cây ngã chắn ngang khiến việc về nhà càng vất vả”.

Hiện trường cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) tối 10.9 ẢNH: H.Đ

Tối 10.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Thanh Khê cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc mưa lớn làm bật gốc cây trên đường Nguyễn Văn Linh, các lực lượng chức năng đã đến giải phóng hiện trường. CSGT đến điều tiết phương tiện; công nhân Công ty Cây xanh cũng có mặt để cắt cành cây giải phóng hiện trường.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố cây xanh bật gốc ẢNH: H.Đ

Hiện trường vụ việc nhanh chóng được lực lượng chức năng xử lý, thu dọn để bảo đảm giao thông thông suốt trở lại.