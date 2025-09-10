Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Cây xanh bật gốc giữa phố, đè trúng xe máy trong mưa lớn

Huy Đạt
Huy Đạt
10/09/2025 20:16 GMT+7

Mưa giông kèm gió lớn khiến cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bật gốc, đè trúng xe máy, làm người dân hoảng loạn.

Tối 10.9, mưa giông kèm gió mạnh, sấm sét dữ dội khiến một cây xanh lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè trúng xe máy của người dân, gây hoảng loạn.

Đà Nẵng: Cây xanh bật gốc giữa phố, đè trúng xe máy trong mưa lớn- Ảnh 1.

Mưa to, gió lớn khiến cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bật gốc đè trúng xe máy

ẢNH: H.Đ

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi mưa gió đang diễn biến phức tạp, cây xanh bất ngờ gãy đổ, hất tung cả trụ sắt gia cố giữ gốc. Chứng kiến vụ việc, chị T. cho biết: “Cây lớn ngã đè lên xe máy. Nhiều người may mắn thoát kịp, nhưng ai cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó”.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau sự cố, rất may không bị thương vong về người. Mưa lớn kéo dài đến gần 20 giờ hôm nay khiến giao thông trên tuyến đường trung tâm này rơi vào cảnh hỗn loạn, người đi đường di chuyển khó khăn.

Chị Thanh Hiền (trú P.Hòa Cường) chia sẻ: “Giờ cao điểm vừa tan làm gặp ngay mưa lớn, đường ngập nước, lại thêm cây ngã chắn ngang khiến việc về nhà càng vất vả”.

Đà Nẵng: Cây xanh bật gốc giữa phố, đè trúng xe máy trong mưa lớn- Ảnh 2.

Hiện trường cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) tối 10.9

ẢNH: H.Đ

Tối 10.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Thanh Khê cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc mưa lớn làm bật gốc cây trên đường Nguyễn Văn Linh, các lực lượng chức năng đã đến giải phóng hiện trường. CSGT đến điều tiết phương tiện; công nhân Công ty Cây xanh cũng có mặt để cắt cành cây giải phóng hiện trường. 

Đà Nẵng: Cây xanh bật gốc giữa phố, đè trúng xe máy trong mưa lớn- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố cây xanh bật gốc

ẢNH: H.Đ

Hiện trường vụ việc nhanh chóng được lực lượng chức năng xử lý, thu dọn để bảo đảm giao thông thông suốt trở lại.

Tin liên quan

Quảng Trị: Rà soát giữ lại cây xanh, không chặt hạ tất cả khi cải tạo đường

Quảng Trị: Rà soát giữ lại cây xanh, không chặt hạ tất cả khi cải tạo đường

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu rà soát lại phương án chặt hạ, di dời cây xanh để thực hiện dự án cải tạo đường Hùng Vương tại 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Khám phá thêm chủ đề

cây xanh Mưa giông Đà Nẵng mưa lớn Xe máy ngã đổ Cây xanh bật gốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận