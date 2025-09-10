Tay vợt pickleball huyền thoại Ben Johns đến Đà Nẵng dự giải kịch tính nhất thế giới

Chiều 10.9, tại buổi họp báo giới thiệu giải pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, Ban tổ chức cho biết, giải đấu diễn ra từ ngày 30.9 - 4.10 sẽ có sự góp mặt của tay vợt pickleball huyền thoại Ben Johns.

Theo ban tổ chức, được sự đồng ý của UBND TP.Đà Nẵng và thỏa thuận tổ chức giải giữa Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty TNHH Liên kết America & Aisa (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF); AAC sẽ tổ chức giải pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Ban tổ chức cho biết, PPA Tour là giải đấu pickleball đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), bao gồm: PPA Open - giải mở rộng, quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên; PPA Cup - giải đấu danh giá, điểm đến của các tay vợt xuất sắc trong mùa; PPA Slam - cấp độ cao nhất, tương tự "Grand Slam" trong tennis, chỉ dành cho những VĐV mạnh nhất hành tinh.

Tay vợt pickleball huyền thoại người Mỹ Ben Johns sẽ đến Đà Nẵng vào cuối tháng 9 này ẢNH: HOÀNG SƠN

Lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng, PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng, số VĐV tham dự và cả lượng khán giả.

Đáng chú ý, sân chơi này sẽ đưa Ben Johns - tay vợt pickleball huyền thoại với hơn 150 danh hiệu PPA Tour ở Mỹ thẳng đến Việt Nam.

Theo thông tin chính thức từ PPA Tour, Ben Johns được xem là tay vợt pickleball vĩ đại nhất mọi thời đại. Kể từ năm 2020 đến nay, anh đã giữ vị trí số 1 ở cả 3 nội dung.

Thành tích áp đảo của anh bao gồm chuỗi 108 trận thắng liên tiếp ở nội dung đơn, với 123 danh hiệu PPA (huy chương vàng) tính đến giải Red Rock Open 2024, cùng 21 Triple Crown - nhiều hơn bất kỳ tay vợt nam nào khác trong lịch sử pickleball chuyên nghiệp (người duy nhất ngoài anh từng giành Triple Crown là Tyson McGuffin với 1 lần).

Ben Johns cũng nắm giữ kỷ lục về số danh hiệu đôi liên tiếp khi thi đấu cùng Anna Leigh Waters, với 16 giải vô địch liên tiếp trong vai trò đồng đội (từ tháng 3.2023 - 2.2024). Tính tổng cộng, đến Red Rock Open 2024, Ben Johns đã tham dự 59 giải PPA và giành ít nhất một huy chương (vàng, bạc hoặc đồng) ở cả 59 giải.

Ben Johns lớn lên tại Laytonsville, Maryland nhưng hiện đang sinh sống ở Austin, Texas. Anh là con thứ trong số 7 anh chị em. Anh trai Collin là bạn đánh đôi thường xuyên của Ben, còn em gái Hannah Johns hiện làm việc cho PPA Tour với vai trò phóng viên biên sân và biên tập viên nội dung cấp cao.

Nhiều tay vợt pickleball nổi tiếng thế giới sẽ quy tụ tại TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh Ben Johns, loạt ngôi sao pickleball khác sẽ đến Đà Nẵng, như: Alix Truong, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Christian Alshon, Zane Navratil, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian…

Những gương mặt pickleball hàng đầu của Việt Nam, từng đạt thành tích nổi bật trong hệ thống giải PPA Tour Asia 2025, như: Trịnh Linh Giang (vô địch PPA Tour Asia – Malaysia Open 2025); Lý Hoàng Nam (á quân PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025); Phúc Huỳnh (vô địch PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025).

Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia, đánh giá việc thu hút những vận động viên pickleball tốt nhất thế giới đến khu vực sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội chứng kiến các gương mặt xuất sắc nhất thi đấu trực tiếp, đồng thời góp phần phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á.