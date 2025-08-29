Giải đấu Singapore Alumni Open Pickleball Tournament: Kết nối cựu du học sinh, lan tỏa yêu thương

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025) và 60 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9.8.1965 – 9.8.2025), công ty tư vấn du học Stars Edu vừa tổ chức giải đấu Singapore Alumni Open Pickleball Tournament – Giao bóng vì nghĩa cử cao đẹp. Không chỉ là một giải đấu thể thao, sự kiện còn là cầu nối gắn kết cộng đồng cựu du học sinh trên toàn thế giới, đặc biệt là những người từng học tập, làm việc và sinh sống tại Singapore.

Giải đấu Singapore Alumni Open Pickleball Tournament nhận được sự quan tâm của các cựu du học sinh tại nhiều quốc gia

Kết nối cộng đồng du học sinh

Đại diện đơn vị tổ chức giải đấu - Công ty tư vấn du học Stars Edu - cho biết, Singapore Alumni Open Pickleball Tournament được thực hiện với mục tiêu chính là tạo ra một sân chơi để các cựu du học sinh, cá nhân và tổ chức giáo dục trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối và chia sẻ những kỷ niệm thời du học sinh thông qua các hoạt động tại sự kiện.

Lựa chọn Pickleball - môn thể thao đang được giới trẻ yêu thích trong năm qua, ban tổ chức hi vọng truyền tải thông điệp về tinh thần thể thao, cùng phát triển và không ngừng đổi mới như chính hành trình của các du học sinh trong học tập, lập nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Tinh thần thể thao gắn kết giữa các cựu du học sinh

Mỗi đường bóng là một cánh tay góp sức giúp đỡ trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa yêu thương

Không dừng lại ở một giải đấu thể thao, Singapore Alumni Open Pickleball Tournament còn mang đến một giá trị khác. Toàn bộ chi phí đăng ký tham gia giải đấu đều được sử dụng cho dự án/hoạt động xã hội Giving Love Giving Hope. Đây là một hoạt động do anh Nguyễn Anh Minh - Cựu chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện ERC Singapore - khởi xướng từ năm 2013 và được duy trì hơn 8 năm qua, giúp đỡ rất nhiều trẻ em cùng các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

"Chúng tôi hi vọng sẽ khai mở thêm nhiều cơ hội mới, tinh thần phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực thông qua giải đấu này. Song song đó, các cựu du học sinh cũng mong muốn tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp hơn, chẳng hạn như hỗ trợ trẻ em nghèo tại Việt Nam thông qua chuyến thiện nguyện cuối năm 2025" - Anh Minh, Giám đốc Công ty Stars Edu cho biết.

Giving Love Giving Hope xây dựng điểm trường mới năm 2019 bên cạnh nhiều dự án khác

Sự kiện quy tụ các cựu du học sinh trên khắp đất nước

Giải đấu được tổ chức chính phủ Singapore Global Network ủng hộ

Để sự kiện diễn ra thành công, không thể không nhắc đến sự đồng hành đến từ tổ chức chính phủ Singapore Global Network cùng bốn học viện hàng đầu tại Singapore bao gồm Học viện ERC Institute, Học viện Quản lý Singapore (SIM), Học viện Quản lý và Phát triển Singapore (MDIS), và Học viện Kaplan Singapore.

Đều là những tổ chức giáo dục uy tín, nổi tiếng với các chương trình đào tạo chất lượng cao và môi trường học tập quốc tế, sự hỗ trợ này không chỉ góp phần vào công tác tổ chức chuyên nghiệp mà còn mang đến một không gian giao lưu văn hóa – giáo dục đặc sắc.

Tại đây, các bạn trẻ và phụ huynh có cơ hội trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu về môi trường học tập, các chương trình học bổng hấp dẫn và cuộc sống sôi động tại Singapore. Bên cạnh đó, giải đấu còn nhận được sự tài trợ nước uống từ Biwase Ion Gold, góp phần mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho các vận động viên và khách tham dự.

