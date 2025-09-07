Tay vợt Việt kiều Phúc Huỳnh vô địch giải pickleball PPA châu Á 2025

* PHÚC HUỲNH THẮNG DỄ LÝ HOÀNG NAM Ở CHUNG KẾT

Rơi vào nhánh đấu không thuận lợi ở nội dung đơn nam giải PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 nhưng Phúc Huỳnh với phong độ chói sáng, lần lượt đánh bại các đối thủ để lên ngôi vô địch.

Phúc Huỳnh xuất sắc vô địch nội dung đơn nam PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở tứ kết, tài năng 25 tuổi này chạm trán với Hong Kit Wong (Hồng Kông) là nhà vô địch đơn nam giải PPA Tour Asia Hồng Kông kết thúc cách đây 2 tuần. Trước đối thủ "xương xẩu" từ Hồng Kông, Phúc Huỳnh lại có chiến thắng khá dễ dàng 2-0 (11/2, 11/5). Đến bán kết, Phúc Huỳnh phải chạm trán đối thủ khó nhằn khác là Trịnh Linh Giang, nhà vô địch PPA Tour Asia Malaysia và anh cũng giải quyết đối thủ này chỉ trong 2 ván với điểm số lần lượt là 11/9, 11/3.

Phúc Huỳnh đội nón lá nâng cúp vô địch đơn nam giải pickleball PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở chung kết diễn ra hôm nay, Phúc Huỳnh chạm trán với Lý Hoàng Nam vốn đang có phong độ cao và khát khao tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên ở PPA Tour Asia. Tuy nhiên Phúc Huỳnh tiếp tục cho thấy tài năng của mình khi đánh bại cựu tay vợt số 1 quần vợt Việt Nam chỉ sau 2 ván với điểm số cách biệt 11/5, 11/1.

Jonathan Trương (trái) bên cạnh chị gái Alix Trương thi đấu thành công ở giải pickleball PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

PPA Tour Asia Việt Nam mở rộng 2025 cũng chứng kiến thành công của các tay vợt Việt kiều Mỹ khác là Alix Trương và Jonathan Trương. Alix Trương đứng cùng Dizon vô địch nội dung đôi nữ trong khi Jonathan Trương đứng cùng Koller lên ngôi vô địch nội dung đôi nam.