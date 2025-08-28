Pickleball D-Joy: Đại diện duy nhất của Việt Nam trong Liên minh Pickleball toàn cầu

Đây là liên minh đầu tiên và quy mô bậc nhất, tập hợp những quốc gia và tổ chức đang sở hữu nền tảng Pickleball vững mạnh là The Association of Pickleball Players (APP - Mỹ), Canadian National Pickleball League (CNPL - Canada), European Pickleball Federation (EPF - châu Âu), Global Sports (Ấn Độ), National Pickleball League (NPL - Úc), Pickleball England (Anh Quốc) và Pickleball D-Joy (Việt Nam), mở ra bước ngoặt đưa bộ môn này tiến tới chuẩn mực thể thao quốc tế và đặt mục tiêu xuất hiện tại SEA Games, Asian Games và Olympic. Liên minh sẽ cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái toàn diện từ lịch thi đấu quốc tế thống nhất, hệ thống xếp hạng toàn cầu chuyên nghiệp, cơ cấu tiền thưởng minh bạch đến các thỏa thuận thương mại, học bổng và nguồn lực tài chính hỗ trợ vận động viên.

Ông Đặng Quang Anh - Phó Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Pickleball D-Joy (bên trái)

Ông Đặng Quang Anh - Phó Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Pickleball D-Joy, đại diện duy nhất của Việt Nam trong liên minh, chia sẻ: "Liên minh toàn cầu này chính là minh chứng Pickleball đã bước sang một trang sử mới - từ phong trào cộng đồng trở thành môn thể thao chuyên nghiệp mang tầm quốc tế. Sự hợp tác quốc tế chính là chìa khóa để tạo ra một hệ sinh thái bền vững, trong đó vận động viên là trung tâm, được đảm bảo quyền lợi, cơ hội và con đường sự nghiệp rõ ràng". D-Joy xem đây là bước tiến chiến lược để Việt Nam không chỉ dẫn đầu khu vực châu Á mà còn trở thành cầu nối quan trọng trong hành trình đưa Pickleball lan tỏa ra thế giới. "Chúng tôi tin rằng Pickleball sẽ sớm trở thành một ngôn ngữ chung của thể thao toàn cầu, nơi mọi thế hệ đều có thể hòa nhập và tỏa sáng", ông khẳng định.

Liên minh Pickleball toàn cầu đầu tiên quy tụ 7 tổ chức sáng lập uy tín

Liên minh dự kiến công bố lịch thi đấu quốc tế năm 2026 với ít nhất 30 giải đấu lớn tại Mỹ, Canada, Anh, Úc, Ấn Độ và Việt Nam. Các giải sẽ được phân cấp theo ba hạng mục với hệ thống thưởng và điểm xếp hạng tương ứng. Đặc biệt, Hệ thống Xếp hạng Toàn cầu (Unified Global Rankings) sẽ chính thức áp dụng từ mùa giải 2026, bảo đảm mọi vận động viên quốc tế được đánh giá công bằng, minh bạch, bất kể họ thi đấu tại quốc gia nào. Liên minh cũng mở rộng chào đón thêm nhiều đối tác mới, tiếp tục củng cố sức mạnh và khẳng định Pickleball là một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất hành tinh.

Theo ông Ken Herrmann, Nhà sáng lập APP (Mỹ): "Đây là một dấu ấn trọng đại cho Pickleball toàn cầu và APP vinh dự được đồng hành cùng các tổ chức quốc tế giàu tâm huyết. Liên minh này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cạnh tranh cho vận động viên, đồng thời nâng cao uy tín và độ chuyên nghiệp của môn thể thao".

Đồng quan điểm, bà Karen Mitchell, Chủ tịch Pickleball England (Anh Quốc), nhấn mạnh: "Sự hợp tác này giúp các vận động viên lên kế hoạch cả mùa giải khi các giải đấu bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh. Đây là bước tiến lớn để Pickleball thực sự kết nối toàn cầu".

Ở góc nhìn phát triển cộng đồng, ông Shashank Khaitan, Nhà sáng lập Global Sports (Ấn Độ), chia sẻ: "Lịch thi đấu toàn cầu là cam kết chung nhằm phát triển Pickleball, xây dựng lộ trình rõ ràng cho vận động viên và kiến tạo một cộng đồng Pickleball thế giới, bởi sự gắn kết cộng đồng chính là linh hồn của môn thể thao này".

Sự đồng thuận này cũng được ông Frank Arico, Chủ tịch EPF (châu Âu), củng cố: "Liên minh là bản kế hoạch cụ thể để đưa Pickleball lên tầm quốc tế, nâng cao tiêu chuẩn thi đấu, thu hút đầu tư và tạo cơ hội thực chất cho vận động viên cũng như nhà tổ chức".

Ở khía cạnh nghề nghiệp và tính bền vững, ông Mike McAnich, Ủy viên CNPL (Canada), nhận định: "Liên minh này mở ra con đường sự nghiệp bền vững cho vận động viên, truyền cảm hứng cộng đồng và đẩy nhanh tiến trình chuyên nghiệp hóa Pickleball trên toàn cầu".

Nhấn mạnh tinh thần đồng hành, ông David Anjou, COO NPL (Úc), cho hay: "Sự hợp tác này mang cơ hội đưa Pickleball Úc ra thế giới, đồng thời đưa những vận động viên hàng đầu thế giới đến với Úc, minh chứng cho những gì đạt được khi đặt vận động viên lên hàng đầu".

Pickleball D-Joy là đơn vị tiên phong phát triển bộ môn Pickleball tại Việt Nam

Còn ở góc độ vận động viên, Phúc Huỳnh - tay vợt top 1 châu Á chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng Pickleball Việt Nam trong giai đoạn lịch sử này. Việc có thêm nhiều giải đấu quốc tế và cơ hội cọ xát ở tầm cao sẽ giúp các vận động viên trưởng thành hơn, khẳng định năng lực của mình, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa Pickleball tại Việt Nam và trên toàn thế giới".

Với sự hợp lực của các tổ chức sáng lập uy tín trên toàn cầu, Pickleball hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới - nơi tinh thần hợp tác, tính chuyên nghiệp và khát vọng vươn tầm quốc tế được hội tụ.