Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025

Quỳnh Anh
19/08/2025 15:19 GMT+7

Đông đảo các tay vợt Việt Nam đến Kuala Lumpur (Malaysia) tham dự giải pickleball Kingtek International 2025, để lại nhiều dấu ấn khi tranh tài, giao lưu kết nối với bạn bè quốc tế.

Giải pickleball Kingtek International 2025 vừa khép lại tại Malaysia để lại ấn tượng lớn với cộng đồng pickleball quốc tế khi thu hút đến 700 tay vợt tranh tài, trong đó ngoài chủ nhà còn có sự tham dự của rất đông VĐV đến từ Việt Nam, tranh tài ở nhiều hạng mục từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 1.

Nữ doanh nhân Madam Truyền thử sức tranh tài ở giải pickleball Kingtek International 2025

ẢNH: PHI VÕ

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 2.

Các VĐV đến từ Việt Nam trải nghiệm thi đấu quốc tế ở Malaysia

ẢNH: PHI VÕ

Nữ doanh nhân Madam Truyền (Phan Thị Thanh Truyền), Chủ tịch CLB Kingtek Pickleball, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: "Với niềm đam mê pickleball cùng mong muốn kết nối, lan tỏa môn thể thao đầy sức hút này đến với cộng đồng, không chỉ ở Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế nên chúng tôi tổ chức giải đấu tại Malaysia. Giải đấu đã để lại cho không chỉ tôi mà với các VĐV tham dự những ấn tượng qua nhiều trận đấu hay, những nỗ lực rượt đuổi điểm số, những chiến thắng ngoạn mục…". Madam Truyền cũng mạnh dạn thử sức tranh tài ở hạng mục trung cấp và Open với thành tích khá tốt khi giành quyền vào đến vòng tứ kết.

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 3.

Tay vợt Phan Thương xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung đôi nữ Novice

ẢNH: PHI VÕ

Ở nội dung Novice dành cho người chơi có điểm dupr dưới 3.2 cũng là nội dung thu hút đông đảo VĐV tham gia và cũng chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Đôi Hoàng Nữ Thục Anh/Phan Thương (Báo Thanh Niên) xuất sắc đánh bại hàng loạt các đối thủ để giành quyền vào chung kết và lên ngôi vô địch sau chiến thắng "nghẹt thở" 2-1 trước đôi chủ nhà Malaysia Bao Bao/Cheah Pei Yi. Trong khi đó vô địch nội dung đôi nam Novive thuộc về Kino/Dickson (Malaysia).

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 4.

Phan Thương (trái) cùng Thục Anh đăng quang tại Malaysia

ẢNH: PHI VÕ

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 5.

Các tay vợt Việt Nam gặt hái thành tích khả quan ở giải pickleball Kingtek International 2025

ẢNH: PHI VÕ

Ở nội dung đôi nam trung cấp, Phan Ngọc Anh Tú/Trần Nhật Anh (CLB Kingtek) xuất sắc lên ngôi vô địch khi đánh bại Lim Chin Long/Lin Huan Lin (Malaysia) ở chung kết với tỷ số 2-0 (11/6, 11/4). Phan Ngọc Anh Tú có ngày thi đấu bùng nổ, hiệu quả, cũng lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ trung cấp khi đứng cùng Thúy Lê đánh bại Law Wei Sang/Lim Yin Loo (Malaysia) ở chung kết với tỷ số 2-0 (11/4, 11/6).

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 6.

Phan Ngọc Anh Tú thi đấu ấn tượng, đoạt cú đúp vô địch đôi nam và đôi nam nữ hạng mục trung cấp

ẢNH: PHI VÕ

Các tay vợt Việt Nam gây sốt ở giải pickleball Kingtek International 2025- Ảnh 7.

Đông đảo VĐV từ Việt Nam đến Malaysia tham dự giải pickleball Kingtek Internationl 2025

ẢNH: PHI VÕ

Ở nội dung Open, tay vợt nổi tiếng đến từ Ấn Độ Mayur Narayan Patil chứng tỏ được đẳng cấp khi đoạt cú đúp vô địch đôi nam và đôi nam nữ. Ở đôi nam, Mayur Narayan Patil đứng cùng tài năng chủ nhà Malaysia Colin Wong dễ dàng đánh bại các đối thủ để thẳng tiến đến chung kết. Ở chung kết chạm trán với đại diện đến từ Việt Nam là Hồ Vũ Hoàn/Phạm Xuân Vũ, Mayur Narayan Patil giữ vững phong độ, cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 để đăng quang. Ở nội dung đôi nam nữ Open, Mayur Narayan Patil đứng cùng Karina Aditya Dwipayani cũng dễ dàng ngôi vô địch sau chiến thắng 2-0 trước Izzul/Eugenia (Malaysia).




