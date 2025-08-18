Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xuất hiện sân chơi pickleball hấp dẫn cho doanh nhân trẻ Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
18/08/2025 17:19 GMT+7

Giải pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần I - năm 2025 hứa hẹn quy tụ nhiều VĐV tên tuổi, tạo nên những màn so tài hấp dẫn.

Hơn 1.000 người dự giải pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam

Diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 19 đến 21.9 tại Bãi Cháy, Quảng Ninh do Báo Tiền Phong tổ chức, giải pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là hành trình truyền cảm hứng, kết nối và tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nhân Việt. Đây sẽ là nơi các tay vợt doanh nhân không chỉ chinh phục những pha bóng đẹp, mà còn kiến tạo những giá trị cho tương lai.

Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 1.000 VĐV tham dự, gồm doanh nhân trẻ từ các tỉnh, thành phố, nghệ sĩ, VĐV chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ mang đến một sân chơi thể thao hấp dẫn, mà còn là diễn đàn giao lưu, hợp tác, mở ra những cơ hội kết nối kinh doanh bền vững.

Xuất hiện sân chơi pickleball hấp dẫn cho doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 1.

Họp báo ra mắt giải pickleball cho doanh nhân trẻ Việt Nam

ẢNH: BTC

Lễ bốc thăm giải pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày 16.9. VĐV tham dự nội dung doanh nhân phải thuộc một trong các đối tượng sau: Doanh nhân hội viên của Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh/ thành phố trực thuộc Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp (từ cấp p trở lên) đang công tác tại các doanh nghiệp trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 6 tháng; Hội viên CLB pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam

Đối với doanh nghiệp không trực thuộc Hội doanh nhân trẻ Việt Nam: người tham dự phải người đại diện theo pháp luật, đứng tên trên giấy đăng kinh doanh doanh nghiệp thành lập tối thiểu 24 tháng trở lên; Giám đốc hoặc Phó giám đốc các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng; Thành viên Ban Chấp hành CLB Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam; nghệ sĩ, người nổi tiếng ảnh hưởng tích cực; VĐV chuyên nghiệp phong trào trong ngoài nước; khách mời quốc tế và trong nước được ban tổ chức mời chính thức...

Tại buổi họp báo giải pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam lần I - 2025 diễn ra chiều 18.8, VĐV Trần Ngọc Triệu (biệt danh Triệu cầu lông), một trong những gương mặt nổi trội nhất làng pickleball Việt Nam đã chia sẻ với cơ duyên chuyển từ cầu lông sang pickleball.

Xuất hiện sân chơi pickleball hấp dẫn cho doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 2.

VĐV Ngọc Triệu chia sẻ về hành trình chuyển từ cầu lông sang pickleball

ẢNH: BTC

"Tôi từng thi đấu cầu lông phong trào, cũng có một số thành tựu. Từng có người trêu rằng các giải phong trào nên... cấm Ngọc Triệu thi đấu. Sau đó, tôi được truyền cảm hứng bởi anh Trần Hưng Phong (biệt danh Phong Coca), cũng là thành viên của CLB cầu lông, nên thử chuyển sang đánh pickleball. Khi mới chuyển sang, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi đã quen với cầu lông nên rất sợ bóng nảy", tay vợt Ngọc Triệu chia sẻ ngày đầu đến với pickleball.

Bên cạnh Ngọc Triệu, một số VĐV nổi tiếng như Trần Huyền Trang (nhà vô địch đôi nữ Đông Nam Á nội dung Open), Nguyễn Anh Thắng (biệt danh Anh Chú) cũng chia sẻ về hành trình đến với pickleball. 

Theo VĐV Anh Thắng, pickleball phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ ưu điểm dễ chơi, dễ tiếp cận, có thể thi đấu trong nhà lẫn ngoài trời để kết hợp với phát triển du lịch. Tuy nhiên đến pickleball Việt Nam được chuyên nghiệp, chuẩn hóa và vươn xa hơn ở đấu trường quốc tế, vẫn còn chặng đường dài phải đi. 

Xuất hiện sân chơi pickleball hấp dẫn cho doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 3.

VĐV Anh Thắng (biệt danh Anh Chú)

ẢNH: BTC

Thể thức thi đấu hấp dẫn và cạnh tranh 

Ban tổ chức sẽ chọn 1 trong 2 thể thức thi đấu sau: thi đấu theo thể thức vòng loại play-off & vòng loại trực tiếp (tùy theo số lượng VĐV đăng ký, ban tổ chức có thể thay đổi hình thức thi đấu sang đấu bảng). 

Vòng 1: Mỗi trận 1 set, đánh tới chạm điểm 11, không áp dụng cách 2 điểm, chạm 6 hai bên đổi sân; đội thắng tại Vòng 1 tiếp tục vào Vòng 2.

- Các đội thua tiếp tục đánh vòng play-off, các đội thắng tại vòng play-off tiếp tục vào Vòng 2; các đội thua bị loại.

- Bắt đầu từ Vòng 2 trở đi: mỗi trận 1 set, đánh tới chạm điểm 15, không áp dụng cách 2 điểm, chạm 8 hai bên đổi sân.

Hoặc thêm một giải pháp nữa, là thi đấu theo thể thức thi đấu bảng (bốc thăm ngẫu nhiên chia bảng).

- Vòng bảng: Mỗi trận 1 set, đánh tới chạm điểm 11, không áp dụng cách 2 điểm, chạm 6 hai bên đổi sân; Đội thắng tại Vòng 1 tiếp tục vào vòng trong.

Xuất hiện sân chơi pickleball hấp dẫn cho doanh nhân trẻ Việt Nam- Ảnh 4.

Giải đấu quy tụ nhiều VĐV tên tuổi

ẢNH: BTC

- Bắt đầu từ Vòng loại trực tiếp trở đi: Mỗi trận 1 set, đánh tới chạm điểm 15, không áp dụng cách 2 điểm, chạm 8 hai bên đổi sân.

- Vòng chung kết: Mỗi trận 1 set, đánh tới chạm điểm 15, áp dụng cách 2, tối đa 21 điểm, chạm 8 hai bên đổi sân.

- Đội thắng được 1 điểm, thua 0 điểm. Đội có tổng số điểm cao hơn thì xếp hạng trên. Nếu có từ 2 đội trong bảng trở lên có số điểm bằng nhau, để xác định thứ hạng, sẽ căn cứ theo thứ tự như sau: Hiệu Số - Đối Đầu - Bốc Thăm

Đối với trường hợp đánh bảng có VĐV bỏ cuộc do bất kỳ hoặc bị loại thì sẽ xử thua với tỷ số tối đa cho toàn bộ các trận đấu bao gồm các trận đã thi đấu.

Giải thưởng cho các đôi vô địch lên tới hàng chục triệu đồng. 

