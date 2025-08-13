Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Gần 1.500 trận đấu mãn nhãn tại MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2

Khánh Quỳnh
Khánh Quỳnh
13/08/2025 09:37 GMT+7

Sau 4 ngày tranh tài sôi động (7-10.8.2025) tại Cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2 đã khép lại trong bầu không khí cuồng nhiệt, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới.

Chuẩn mực tổ chức - trải nghiệm nâng tầm

D-Joy đã tạo nên một kỳ tích thể thao chưa từng có khi tổ chức giải pickleball có quy mô lớn nhất châu Á, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu khu vực. Lần đầu tiên, một giải đấu trong nước hội tụ hệ thống nội dung thi đấu phong phú, mang đến cơ hội cọ xát đa dạng cho vận động viên (VĐV) ở mọi trình độ, áp dụng thẻ vàng - thẻ đỏ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa bộ môn này.

Không chỉ tối ưu trải nghiệm cho VĐV tận hưởng bầu không khí thi đấu quốc tế đỉnh cao, D-Joy còn chú trọng từng khoảnh khắc của khán giả. Khu vực thi đấu được sắp xếp khoa học với khán đài rộng rãi, tầm nhìn bao quát, đồng thời Ban tổ chức có bố trí khu vực F&B, giúp người yêu pickleball vừa xem các trận đấu vừa thưởng thức ẩm thực để nạp năng lượng. Đặc biệt, chuỗi minigame sôi động cùng nhiều quà tặng giá trị đã biến giải đấu trở thành một lễ hội thể thao - giải trí đúng nghĩa.

Gần 1.500 trận đấu ở 6 thể thức

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2 là chặng thứ hai của hệ thống giải đấu chuyên nghiệp D-Joy Tour 2025. Giải đấu ghi nhận hơn 1.000 lượt đăng ký lớn nhất châu Á, trong đó gần 200 VĐV quốc tế đến từ 15 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Hà Lan, Philippines, Úc, Hong Kong… Với gần 1.500 trận đấu ở 6 thể thức chính: Beginner, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Pro và Newbie - nội dung lần đầu tiên dành riêng cho người mới bắt đầu, giải đấu còn ra mắt thể thức Split Age, tạo cơ hội để các tay vợt nhiều thế hệ cùng tranh tài. Đây là bước đi chiến lược nhằm khuyến khích cộng đồng tiếp cận và gắn bó với bộ môn thể thao giàu tính kết nối này.

Kết thúc giải, tổng cộng hơn 300 bộ huy chương danh giá đã được trao cho những cá nhân và cặp VĐV thắng cuộc. Tại lễ bế mạc, các danh hiệu cao nhất ở thể thức Pro đã được trao cho những tay vợt xuất sắc nhất. Ngoài ra, các nội dung thi đấu còn lại ở mọi cấp độ đều được trao giải theo từng ngày, ghi nhận sự cống hiến và nỗ lực của tất cả các VĐV tham gia.

- Ảnh 1.

Nội dung Đơn nam Pro (Huy chương vàng: Jack Wong, Huy chương bạc: Vuk Velickovic, Huy chương đồng: Phúc Huỳnh)

- Ảnh 2.

Nội dung Đơn nữ Pro (Huy chương vàng: Nicola Schoeman, Huy chương bạc: Sheina Shima, Huy chương đồng: Mihea Kwon)

- Ảnh 3.

Nội dung Đôi nam nữ Pro (Huy chương vàng: Phúc Huỳnh - Ken Tâm, Huy chương bạc: Sophia Huỳnh Trần - Minh Quân, Huy chương đồng: Nicola Schoeman - Lê Xuân Đức)

- Ảnh 4.

Nội dung Đôi nữ Pro (Huy chương vàng: Connie Lee - Sophia Huỳnh Trần, Huy chương bạc: Pearl Amalsadiwala - Naomi Amalsadiwala, Huy chương đồng: Mihea Kwon - Nicola Schoeman)

- Ảnh 5.

Nội dung Đôi nam Pro (Huy chương vàng: Jack Wong - Kim Eung Gwong, Huy chương bạc: Minh Quân - Vinh Hiển)

Tiêu chuẩn quốc tế với công nghệ hiện đại và hệ sinh thái đối tác rộng lớn

Bên cạnh hàng nghìn khán giả xem trực tiếp tại cụm sân thi đấu, còn có hàng triệu lượt khán giả theo dõi qua sóng truyền hình HTV Thể Thao và hệ thống livestream chính thức của D-Joy. Giải đấu còn ứng dụng công nghệ VAR trong các trận chung kết Pro góp phần nâng cao tính minh bạch và sự công bằng tuyệt đối, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức và quy mô quốc tế.

Từ đây các VĐV tiếp tục tích lũy điểm số qua hệ thống D-Joy Race Point (DRP) tại chặng hai và các chặng tiếp theo. Bảng xếp hạng này sẽ xác định các tay vợt xuất sắc nhất đủ điều kiện tham dự chặng cuối cùng của mùa giải (Vietnam Masters) với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỉ đồng. Sự kiện này được ví như một Grand Slam của pickleball Việt Nam, đánh dấu đỉnh cao chuyên môn và tinh thần thi đấu trong hệ thống D-Joy Tour.

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 - HCMC Leg 2 có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Nhà tài trợ danh xưng, góp phần nâng uy tín và đưa sự kiện lên một tầm cao mới cả về quy mô lẫn chất lượng tổ chức. Bên cạnh đó, giải đấu còn nhận được sự ủng hộ của nhiều thương hiệu lớn như Franklin - đơn vị tài trợ bóng thi đấu chính thức, Vietnam Airlines - nhà tài trợ vận chuyển độc quyền, Tập đoàn TTC - nhà tài trợ kim cương, Coca-Cola - nhà tài trợ nước uống độc quyền, DHA Healthcare - đơn vị bảo trợ y tế, HTV và DUPR - đơn vị đồng hành, HTV-TMS - đơn vị bảo trợ truyền thông; Jogarbola - nhà tài trợ bạc, Tân Á Đại Thành - nhà tài trợ đồng, và các đơn vị đồng tài trợ như Thiên Ân, Greenspeed, Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức, Zocker, V.LOOP, Vinamilk, Kamito, Bánh Grand Castella, Chuối tươi BBF...

Được biết, trong thời gian tới, D-Joy sẽ chính thức ra mắt Học viện Thể thao D-Joy, nơi hội tụ các tài năng từ khắp thế giới, được trực tiếp tập huấn cùng những huấn luyện viên hàng đầu đến từ các tổ chức uy tín quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 | HCMC Leg 2 Ngân hàng TMCP Quân Đội Pickleball D-Joy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận