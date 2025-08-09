Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thêm sân chơi pickleball chuyên nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM

Nghi Thạo
Nghi Thạo
09/08/2025 09:55 GMT+7

Những giải đấu pickleball phong trào dành cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại TP.HCM hứa hẹn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Ngày 8.8, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM đã tiến hành ký kết hợp tác toàn diện. Sự kiện này là một trong những bước đi nhằm phát triển phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là bộ môn quần vợt - pickleball trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại TP.HCM, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe thể chất - tinh thần cho giới doanh nhân và tăng cường gắn kết, giao lưu trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các giải đấu phong trào của bộ môn quần vợt và pickleball dành cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn TP.HCM. Từ đó, đưa các giải quần vợt và pickleball cho doanh nghiệp, doanh nhân thành giải phong trào chính thống của thành phố. Đồng thời, hai bên còn phối hợp truyền thông và tổ chức các hội thảo chia sẻ kiến thức, kỹ thuật,… cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Thêm sân chơi pickleball chuyên nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn (trái) và ông Trần Mạnh Út - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM ký kết hợp tác

ẢNH: BTC

Trong đó, Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM là đơn vị chuyên môn, đảm nhận các công việc như: hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng điều lệ thi đấu; trọng tài; tổ chức phụ trách chuyên môn cho các giải; phối hợp giới thiệu cơ sở vật chất, nhân sự và hỗ trợ các khâu kỹ thuật liên quan đến tổ chức giải; hỗ trợ mời gọi tài trợ và VĐV tham gia.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn là đơn vị tổ chức điều phối các khâu trong sự kiện, giải đấu; phụ trách truyền thông, quảng bá giải đấu trên các nền tảng truyền thông và vận động tài trợ, mời doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải đấu.

Giải quần vợt và pickleball doanh nghiệp - doanh nhân lần I năm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 10. Theo nhà báo Trần Hoàng, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM sẽ hướng đến tổ chức giải đấu thường niên.

