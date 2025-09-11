Vì sao thời tiết TP.HCM mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng chiều nay?

Từ 16 giờ chiều nay (11.9), thời tiết TP.HCM nổi giông gió, trời tối sập, sấm chớp đùng đoàng và bắt đầu có mưa lớn ở nhiều nơi.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân mưa là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục qua khu vực Nam bộ - Nam Trung bộ.

TP.HCM có mưa lớn chiều nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ sáng đến 14 giờ hôm nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây, miền Tây có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Đông Nam bộ mưa từ trưa đến chiều.

Theo số liệu, nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay ở Nam bộ tăng nhẹ so với hôm qua, dao động từ 31 - 34oC, miền Tây có nơi 26 - 29oC do đang mưa như: Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau.

Riêng thời tiết TP.HCM từ sáng đến chiều mây thay đổi, nắng có lúc diễn ra gián đoạn, ít mưa.

Nhiệt độ cao nhất đến 13 giờ ở TP.HCM dao động 32 - 34oC. Tại trạm Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất tính tới 14 giờ là 35oC, độ ẩm thấp nhất 56%, gió nhẹ.

Thời tiết TP.HCM có mưa lớn kéo dài

Ông Lê Đình Quyết cho hay, 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ hoạt động yếu và đầy dần lên. Thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ. Gió mùa tây nam hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ. Nhiễu động gió yếu trên cao tác động đến khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới, trời chuyển nhiều mây hơn, phổ biến nhiều mây, mưa có xu hướng gia tăng. Đêm nay có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết TPHCM mưa lớn kéo dài đến 18.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to (miền Tây thời tiết nhiều mây hơn và khả năng có mưa vài nơi trong buổi sáng). Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới nhiều mây, đêm nay có mưa rào và giông rải rác. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ở Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn là 33oC; trung tâm thành phố cao nhất 32oC; Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Giờ cao nhất 30oC.

Từ 2 - 7 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ hoạt động mạnh dần. Từ khoảng ngày 15.9 nâng trục chậm lên phía bắc, trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ, trên rãnh áp thấp này khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ hoạt động ổn định. Từ khoảng ngày 18.9, áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn về phía tây. Nhiễu động gió trên cao hoạt động tốt ở khu vực Nam bộ trong ngày 13 - 14.9 và ngày 17 - 18.9.



Gió mùa tây nam có cường độ yếu, từ khoảng ngày 15.9 trở đi có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 2 - 7 ngày tới: nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Mưa có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn.

Từ ngày 17 - 18.9, thời tiết TP.HCM, Nam bộ tiếp tục có mưa tăng về lượng. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng, thấp đô thị.