Thời sự

Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn trên 200 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
13/09/2025 11:47 GMT+7

Vùng núi Bắc bộ có nơi mưa trên 200 mm. Trong đó, Tuyên Quang và Lào Cai là 2 địa phương đang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 12.9 và rạng sáng 13.9, khu vực tây Bắc bộ và Tuyên Quang đã có mưa lớn.

Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn trên 200 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở Tuyên Quang, Hà Giang có mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

ẢNH: NCHMF

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12.9 đến 7 giờ ngày 13.9 có nơi trên 90 mm như: trạm Chiềng Khương 1 (Sơn La) 104,6 mm; trạm Xuân Thượng (Lào Cai) 238,4 mm; trạm Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 228 mm…

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm nay 13.9, các tỉnh Tây Bắc bộ và Tuyên Quang có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa trên 100 mm; nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Cũng trong chiều và đêm 13.9, các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 15 - 40 mm, có nơi trên 80 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 80 mm/3 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông ở các tỉnh Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo mưa lớn, lốc xoáy trên biển

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 13.9, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM có mưa rào và giông rải rác. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. 

Trong mưa giông, các phương tiện trên vùng biển này cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7 và sóng biển cao trên 2 m. 

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bão số 7 đã suy yếu không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu sau bão bắt đầu trút mưa lớn xuống các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ.

