Đời sống Người sống quanh ta

Mưa lớn bất thường, công an xã giúp dân gặt lúa chạy lũ

Hữu Tú
Hữu Tú
12/09/2025 10:17 GMT+7

Thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn gây ngập úng diện rộng ở Đắk Lắk. Công an xã Ea Na đã huy động lực lượng lội bùn gặt lúa giúp dân chạy lũ.

Những ngày qua, tình hình thời tiết tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều diễn biến bất thường, nhiều nơi có mưa lớn, Công an xã Ea Na đã huy động lực lượng kịp thời giúp người dân thu hoạch lúa ở cánh đồng xã Ea Na (thuộc H.Krông Ana, Đắk Lắk cũ).

Công an xã giúp dân gặt lúa - Ảnh 1.

Lực lượng công an xã giúp dân gặt lúa trước tình hình nước lũ dâng cao

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Trung tá Lê Văn Bắc, Trưởng Công an xã Ea Na, cho biết sau khi nhận được tin báo nhiều diện tích lúa đang thời điểm thu hoạch của người dân tại cánh đồng thôn Quỳnh Ngọc 2 bị ngập. Đơn vị đã huy động hơn 30 cán bộ, công an xã và cán bộ an ninh cơ sở xuống đồng hỗ trợ người dân gặt lúa, chạy lũ.

"Gần 1 ngày cật lực hỗ trợ, nhiều diện tích lúa của bà con trên địa bàn xã đã được gặt kịp thời, tránh được thiệt hại do mưa lũ", trung tá Lê Văn Bắc cho hay.

Công an xã giúp dân gặt lúa - Ảnh 2.

Lực lượng công an xã thể hiện tinh thần vì dân phục vụ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Tại thời điểm này, mực nước dâng cao khiến cho việc gặt lúa của người dân và các cán bộ chiến sĩ gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", Công an xã Ea Na đã huy động lực lượng đến khu vực lúa đang bị ngập úng, lội bùn hỗ trợ các hộ gia đình neo đơn, người già, người có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa trong vụ hè thu.

Công an xã giúp dân gặt lúa - Ảnh 3.

Nhiều diện tích lúa của người dân bị nước lũ nhấn chìm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Bà Đặng Thanh Thuỷ (trú tại thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na), chia sẻ: "Đến mùa lúa chín thì gặp mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cả cánh đồng nên gia đình tôi không kịp thu hoạch, tưởng chừng mất trắng. Nhờ lực lượng công an xã, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác đã thu hoạch lúa trong thời gian ngắn".

Ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na, cho biết những ngày qua, trên địa bàn xã có gần 42 ha lúa của người dân bị ảnh hưởng do mưa lớn. Trước tình hình này, lực lượng công an, đoàn thanh niên xã đã nhanh chóng giúp dân gặt lúa, tránh bị thiệt hại.

Khám phá thêm chủ đề

