Được công an xã chở đi tìm điện thoại dọc QL1, thanh niên viết thư cảm ơn

Ngày 10.6, Công an xã Phong Thu, H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa nhận được lá thư tay của người dân gửi đến với nội dung cảm ơn hành động đẹp của lực lượng công an.



Cụ thể, anh Nguyễn Hữu Phong (22 tuổi, quê xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã gửi thư cảm ơn Công an xã Phong Thu, đặc biệt là trung tá Lê Viết Hòa, Trưởng công an xã, vì đã có việc làm ý nghĩa.

Lá thư cảm ơn của anh Nguyễn Hữu Phong B.T

Trước đó, tối 9.6, khi đang đi xe khách từ H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) về Nghệ An, khi đến địa phận xã Phong Thu (H.Phong Điền) thì anh Phong phải sang xe. Sau khi lên xe khác đi được một đoạn, anh phát hiện mất chiếc điện thoại iPhone 12 nên xin lái xe quay lại nhưng không được, đành xuống xe đi bộ ngược lại để tìm.

Lúc này đã khoảng 23 giờ, trời đổ mưa, lại không nhớ được vị trí lúc sang xe trước đó nên anh Phong đi bộ hơn 30 phút vẫn không tìm thấy. Thời điểm đó, trung tá Lê Viết Hòa, Trưởng công an xã Phong Thu cùng trung tá Hồ Ngọc Anh (cán bộ công an xã) đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm trên tuyến QL1 phát hiện anh Phong nên đến hỏi thăm, giúp đỡ.

Anh Phong vui mừng khi được trung tá Lê Viết Hòa giúp đỡ tìm lại được chiếc điện thoại đánh rơi B.T

Sau khi biết câu chuyện của anh Phong, trung tá Hòa đã chở anh Phong bằng xe máy đi ngược trở lại gần 2 km. Sau khoảng 45 phút tìm kiếm, Trưởng công an xã Phong Thu đã tìm thấy được chiếc điện thoại của anh Phong tại mảnh đất trống bên QL1.

Ngoài hỗ trợ anh Phong tìm lại chiếc điện thoại, trong đêm, trung tá Hòa còn hỗ trợ nam thanh niên này bắt xe khách về quê.

Trước hành động trên, anh Phong bày tỏ niềm vui, cảm kích viết lá thư cảm ơn gửi trung tá Lê Viết Hòa và lực lượng Công xã Phong Thu. "Thực sự tôi rất vui mừng vì đã tìm được chiếc điện thoại. Vì trong điện thoại của tôi có rất nhiều dữ liệu cần thiết...", bức thư tay có đoạn viết.