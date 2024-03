Anh bảo vệ chờ trời sáng để tìm người trả lại túi xách

Trời sáng, anh mang đến trụ sở công an để nhờ tìm lại khổ chủ.

Ngày 21.3, Công an TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết Công an P.Phú Hội vừa trao trả chiếc túi xách có nhiều tài sản giá trị bên trong cho người đánh rơi.



Trước đó, sáng 20.3, Công an P.Phú Hội tiếp nhận 1 túi xách bên trong có gần 5 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng và một số tài sản khác từ anh Trần Văn Hiếu (39 tuổi, nhân viên bảo vệ một khách sạn đóng tại P.Phú Hội, TP.Huế).

Anh Hiếu trao lại chiếc túi xách cho chị Lê Thị Phương Nhung CÔNG QUANG

Anh Hiếu cho biết đã nhặt được túi xách này trước khách sạn nơi mình làm việc lúc 3 giờ sáng 20.3. Trong đêm hôm đó, anh chỉ chờ trời mau sáng để tức tốc mang chiếc túi xách đến công an để nhờ tìm trả lại khổ chủ.

Sau thời gian ngắn xác minh, Công an P.Phú Hội tìm ra chủ nhân chiếc túi xách trên là chị Lê Thị Phương Nhung (20 tuổi, trú tại P.An Đông, TP.Huế) nên đã liên hệ, làm các thủ tục trao trả tài sản.

Nhận lại chiếc túi xách, chị Nhung vui mừng gửi lời cảm ơn đến anh Hiếu và lực lượng công an.

Cùng ngày 21.3, Công an P.Thuận An (TP.Huế) cũng đã trao trả một chiếc laptop (máy vi tính xách tay) cho người đánh rơi. Tài sản này được ông Phan Lời (60 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân An, P.Thuận An) đưa đến trình báo, nhờ tìm lại khổ chủ.

Ông Lời cho biết, khoảng 8 giờ sáng nay 21.3, ông phát hiện một chiếc túi xách có chứa laptop trước cửa nhà, sau đó nhanh chóng mang đến trụ sở công an phường để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Thuận An vào cuộc xác minh, xác định người đánh rơi laptop là chị Hồ Thy Em (30 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Bình, P.Thuận An).

Nhận lại được chiếc laptop, chị Em bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của ông Lời. "Trong lúc vội đi làm đã bất cẩn làm rơi chiếc máy vi tính, tuy tài sản không mang giá trị cao nhưng bên trong chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng của công việc. Tôi rất mừng và cảm kích trước tấm lòng cao đẹp của ông Lời", chị Em nói.